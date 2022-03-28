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Новости 14:27

Агапитова выступит в ЗакСе 30 марта

фото ЗакС политика Агапитова выступит в ЗакСе 30 марта

На очередном заседании Законодательного собрания в среду, 30 марта, о своей работе отчитается уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Решение о приглашении омбудсмена было принято на совете фракций. Ожидается, что Агапитова расскажет о своей деятельности и соблюдении гражданских прав и свобод в городе.

"Ежегодный доклад омбудсмена дает нам возможность увидеть проблемы с такой точки зрения, которая не зависит ни от власти, ни от оппозиции. Это, конечно, не для всех приятно, но очень полезно", - заявил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, неделей ранее перед депутатами городского парламента выступил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.


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