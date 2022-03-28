В Петербурге прошли пикеты против повышения тарифов на проезд по ЗСД

Активисты из движения "Молодой Петербург" выразили свой протест против повышения тарифов на пользование Западным скоростным диаметром, которое должно случиться 31 марта.

Несколько представителей движения 28 марта провели на территории Приморского района одиночные пикеты рядом с магистралью, держа в руках плакат со своеобразной расшифровкой аббревиатуры ЗСД. С их точки зрения, цены на проезд по трассе непозволительно часто и существенно растут.

"Повышение цен довольно цинично выглядит на фоне общего состояния платных дорог", - гласит один из аргументов в их заявлении.

Изменение цен коснется пользователей транспондеров. Стоимость базового тарифа для них вырастет в среднем не менее чем на 10%.

фото: "Молодой Петербург" / Telegram