Кандидаты в почетные граждане от Совбеза до "Газпрома"

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В Законодательном собрании Петербурга 28 марта комиссия по образованию, культуре и науке одобрила выдвижение пяти кандидатов в почетные граждане города. Среди них секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер и певец Александр Розенбаум. ЗАКС.Ру предлагает поближе познакомиться со всеми кандидатами.

На заседании комиссии ЗакСа в рамках вопроса о почетных жителях только назвали кандидатов, перечислили их регалии и субъекты выдвижения. Обсуждения самих персон не случилось, депутаты намерены дать оценку кандидатам ближе к дню голосования.

Среди представленных кандидатов секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Советском Союзе он окончил Высшие курсы КГБ. После работал в ФСБ и дослужился до директора ведомства к 1999 году. В 2008 году президент России Владимир Путина назначил Патрушева секретарем Совбеза. На заседании комиссии ЗакСа ее председатель Юрий Авдеев перечислил награды кандидата в почетные граждане: генерал армии, герой России, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством и прочее.

Поддержали его выдвижение в почетные граждане те петербуржцы, которые уже получили этот статус, сообщил Авдеев. В частности, это сделала лыжница и депутат ЗакСа от "Единой России" Любовь Егорова. Вместе с ней Патрушева поддержали советская фигуристка Тамара Москвина, заслуженный учитель России Лариса Листова, ректор университета ИТМО Владимир Васильев, действительный член Российской академии наук Владимир Окрепилов и экс-глава ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

На совещании Путина с Совбезом 21 февраля Патрушев выступил за признание независимости ЛДНР. До этого он утверждал, что Россия не угрожает Украине, а после начала "специальной военной операции" назвал ее "ответной реакцией на преступные шаги Киева". Взор секретаря Совбеза устремлен и на внутренние вопросы. Например, Патрушев 15 марта заявил, что "следует критически оценить" двусторонние экономические соглашения субъектов России с зарубежными партнерами. Также нельзя упускать из вида общественно-политическую ситуацию, уверен секретарь Совбеза.

Председатель правления "Газпрома" Миллер тоже обладает рядом регалий: кандидат экономических наук и герой труда. Среди его госнаград — Орден за заслуги перед Отечеством I степени, Орден Александра Невского и другие. Миллера в почетные граждане выдвинула общественная организация "Всемирный клуб петербуржцев", членом которой он является. Руководит организацией директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Миллер в 1980-х годах входил в круг молодых экономистов-реформаторов в Ленинграде, а в 1999 году начал работу в комитете по внешним связям Петербурга — ведомство тогда возглавлял Путин. Миллер курировал крупные инвестпроекты, валютный отдел, связи с СНГ, и был лично предан нынешнему президенту России, пишет Forbes со ссылкой на бывшего сослуживца действующего главы "Газпрома". В руководство госорганизации Миллер попал в 2001 году, с тех пор это его постоянное место работы.

После начала "спецоперации" России на Украине Миллер и Патрушев попали в санкционные списки ряда стран как приближенные к президенту Путину. Однако, оба были уже с 2018 года в "Кремлевском списке" санкций США.

Также в почетные граждане выдвинули основателя компании "Биокад" Дмитрия Морозова — члена совета директоров "Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза", лауреата госпремии за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Его выдвинул союз "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" и поддержало АО "ОЭЗ Санкт-Петербурга".

Морозова выдвигали в почетные граждане и в 2021 году, тогда это сделало его же предприятие — "Биокад". Такой факт не устроил действовавшего тогда депутата ЗакСа Алексея Ковалева. Он предложил убрать Морозова из списка кандидатов. За это даже сначала проголосовало большинство членов той комиссии по образованию парламента, но в конце заседания глава комиссии Авдеев заявил, что убирать кого-то из списка они не имеют права. Морозов остался кандидатом в почетные граждане, но статус этот так и не получил.

Еще одним претендентом на звание стал певец и народный артист России Александр Розенбаум. Его выдвинула региональная общественная организация "Палата ремёсел". Розенбаум — полковник медицинской службы в отставке. Он имеет ряд наград, в том числе в 2007 году ему вручили премию ФСБ России за цикл военно-патриотических песен. Судя по открытым данным, Розенбаум регулярно дает благотворительные концерты. Например, пел в шахте в Соль-Илецке. Также певец регулярно выступает на концертах в честь сотрудников органов внутренних дел.

Среди кандидатов в почетные граждане — бывший председатель Ленгорисполкома и ныне президент некоммерческого партнерства "Транспортный союз Северо-Запада" Владимир Ходырев. Его выдвинули Санкт‑Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, боевых действий, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также общественная организация "Жители блокадного Ленинграда". Ходырев учился в Ленинградском высшем арктическом морском училище имени адмирала С. О. Макарова и был членом КПСС, следует из данных сайта Союза транспортников России. Там же сказано, что Ходырев был председателем исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов, депутатом Верховного Совета СССР, баллотировался в губернаторы Петербурга. Его уже выдвигали в почетные граждане города в 2008 году. До голосования Ходырев снял свою кандидатуру, направив в парламент письмо:

"Учитывая, что самая многочисленная фракция "Единая Россия" будет голосовать за свое предложение, не считаю возможным, чтобы в третий раз представление заслуженных граждан города не получило поддержки в ЗакСе", - говорилось в обращении.

В нынешнем составе ЗакСа также большинство у "Единой России". Несколько кандидатов в почетные граждане имеют связи с партией: Розенбаум представлял единороссов в Государственной думе четвертого созыва, а Патрушев и Миллер в рамках своей работы часто взаимодействуют с партией власти.

Пока точной даты голосования по почетным гражданам нет, сообщил ЗАКС.Ру руководитель комиссии по образованию парламента Авдеев. Он предположил, что выбор депутаты сделают в апреле.

Парламентарии могут в один год наделить знаком почетного гражданина только двух людей. Сделать это необходимо до Дня основания Петербурга, напоминает пресс-служба ЗакСа:

"Постановление о рассмотрении или отказе от него (голосования — прим.ЗАКС.Ру) должно быть принято на закрытом заседании Законодательного Собрания не позднее 1 мая. В случае положительного решения, выборы почетных граждан состоятся на заседании перед Днем основания Санкт-Петербурга. <...> Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" – высшая награда города, которая присваивается гражданам РФ за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества".

Почетный гражданин может свободно ходить в органы государственной власти и предлагать свои законодательные инициативы. Также председатель ЗакСа, губернатор и другие чиновники обязаны принимать обладателей звания без очереди. Почетным гражданам Петербурга полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, ежемесячная выплата из бюджета, компенсация на санаторно-курортное лечение и захоронение за счет городских средств.

София Саттарова