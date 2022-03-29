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Новости 19:02

Венедиктова не включили в новый состав Общественной палаты Москвы

фото ЗакС политика Венедиктова не включили в новый состав Общественной палаты Москвы

В список 15 членов будущего состава Общественной палаты Москвы, утвержденный мэром Сергеем Сергеем Собяниным, не попал бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает РБК. Полномочия журналиста как члена ОП истекают в апреле, и раньше его кандидатуру одобрял именно Собянин.

"В нынешних условиях было бы странно, если бы мэр предложил мне войти в ОП по его квоте", - признался Венедиктов.

Медиаменеджер, по его словам, открыт к "подобным предложениям в новых условиях".

Напомним, что проблемы у Венедиктова начались после того, как Генпрокуратура потребовала отключить его радиостанцию от эфира и заблокировать ее сайт. Основанием для этого стали особенности освещения "Эхом" военной спецоперации на Украине. Вскоре после этого, в первую неделю марта, совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать и радиостанцию, и ее сайт. На прошлой неделе журналист жаловался на угрозы.


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