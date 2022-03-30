За год в Петербурге составили почти 2,5 тысячи протоколов по статье об организации массового пребывания граждан

В 2021 году ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти составило 2 452 протокола по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), сообщила региональный омбудсмен Светлана Агатипова. Она зачитала отчетный доклад в ЗакСе 30 марта.

По статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, шествия) за год составили 451 протокол.

Всего за отчетный период в городе полиция насчитала 390 публичных и 259 массовых мероприятий, рассказала уполномоченная.

Агапитова добавила, что к ней обращаются и люди, которые были задержаны в ходе недавних пацифистских акций. Многие из них утверждают, что участия в протестах не принимали, отметила омбудсмен. Она также выразила обеспокоенность в связи с практикой недопуска адвокатов к задержанным.