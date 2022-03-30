Верховный суд отклонил жалобу Навального касательно реального срока по делу "Ив Роше"

Верховный суд отказал оппозиционеру Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, сообщил 30 марта "Интерфакс".

"Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", — сообщили в Верховном суде информагентству.

Аналогичное решение суд принял и по жалобе адвокатов политика на его задержание после возвращения из Германии в Москву.

Алексей Навальный вернулся в Москву 17 января 2021 года после лечения в германской клинике "Шарите". По прилете он был задержан, а после арестован по решению суда. Позже Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" реальным.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в ИК-2 города Покрова, на прошлой неделе его приговорили к девяти годам строгого режима по делам об оскорблении судьи и о мошенничестве с полученными от единомышленников деньгами. При этом суд не обратил внимания на то, что один из потерпевших отказался в ходе заседания от претензий к политику. Равным образом без внимания остались и показания свидетеля обвинения Федора Горожанко, который рассказал о давлении со стороны следователя.