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Верховный суд отклонил жалобу Навального касательно реального срока по делу "Ив Роше"

фото ЗакС политика Верховный суд отклонил жалобу Навального касательно реального срока по делу "Ив Роше"

Верховный суд отказал оппозиционеру Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на замену условного срока по делу "Ив Роше" реальным, сообщил 30 марта "Интерфакс".

"Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", — сообщили в Верховном суде информагентству.

Аналогичное решение суд принял и по жалобе адвокатов политика на его задержание после возвращения из Германии в Москву.

Алексей Навальный вернулся в Москву 17 января 2021 года после лечения в германской клинике "Шарите". По прилете он был задержан, а после арестован по решению суда. Позже Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" реальным.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в ИК-2 города Покрова, на прошлой неделе его приговорили к девяти годам строгого режима по делам об оскорблении судьи и о мошенничестве с полученными от единомышленников деньгами. При этом суд не обратил внимания на то, что один из потерпевших отказался в ходе заседания от претензий к политику. Равным образом без внимания остались и показания свидетеля обвинения Федора Горожанко, который рассказал о давлении со стороны следователя.


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