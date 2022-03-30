В Петербурге выберут почетного мецената

Заксобрание Петербурга на заседании 30 марта проголосовало за рассмотрение вопроса о присвоении звания почетного мецената в 2022 году.

Ранее председатель городского парламента Александр Бельский ("Единая Россия") сообщил журналистам, что есть только один претендент на это звание — почетный гражданин Кировского района Ленобласти и лауреат конкурса "Мужчина года-2020" Грачья Погосян. Спикер ЗакСа отметил, что при поддержке Погосяна отреставрировали надгробный памятник Федору Достоевскому.

Напомним, звание почетного мецената будут присваивать второй раз в истории города. Первым стал основатель строительного холдинга "Эталон", президент фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков.

Сергей Еремеев