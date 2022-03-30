ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:44

В Петербурге выберут почетного мецената

фото ЗакС политика В Петербурге выберут почетного мецената

Заксобрание Петербурга на заседании 30 марта проголосовало за рассмотрение вопроса о присвоении звания почетного мецената в 2022 году.

Ранее председатель городского парламента Александр Бельский ("Единая Россия") сообщил журналистам, что есть только один претендент на это звание — почетный гражданин Кировского района Ленобласти и лауреат конкурса "Мужчина года-2020" Грачья Погосян. Спикер ЗакСа отметил, что при поддержке Погосяна отреставрировали надгробный памятник Федору Достоевскому.

Напомним, звание почетного мецената будут присваивать второй раз в истории города. Первым стал основатель строительного холдинга "Эталон", президент фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама