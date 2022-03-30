"Сталинградов быть не должно": Пескова смущают излишние эмоции сторонников "спецоперации"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о призывах, которые звучат от консервативно-патриотической части общества, требующей большей активности и решительности от российских войск на Украине. Сильные эмоции чиновник предлагает оставить "нашим недругам".

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им", - приводит его слова РИА "Новости".

Песков также заявил, что позиция России на переговорах не менялась.

Отметим, что накануне Минобороны объявило о резком сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях. Кроме того, глава российской делегации на переговорах с украинцами Владимир Мединский дал понять, что РФ не возражает против стремления Украины войти в Евросоюз.