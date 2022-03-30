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Статьи 21:28

Буквы Z и речи на митингах: Как депутаты поддерживают военнослужащих из Петербурга

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Весь первый месяц "специальной военной операции" на Украине в парламенте Петербурга старались демонстрировать поддержку российским войскам. Депутаты носили Z-символику на пиджаках. Некоторые выступали на патриотических митингах. ЗАКС.Ру попытался узнать, как еще народные избранники помогали землякам-военнослужащим и их близким.

Третью неделю подряд 30 марта депутаты-единороссы заседали в Заксобрании Петербурга со значками или георгиевскими ленточками в виде буквы Z на лацканах пиджаков. Некоторые предпочитают повязывать ленты петлей или бантиком. Причем по сравнению с 9 марта, когда партия власти готовилась к празднованию годовщины присоединения Крыма, к концу месяца патриотической символики на одежде стало меньше. 

О том, что в соседней стране идут боевые действия, на заседаниях ЗакСа практически не вспоминают. В этом созыве в принципе не слишком приветствуются выступления не по теме городской повестки. Однако иногда случаются исключения. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский, обращаясь к посетивший Мариинский дворец уполномоченной по правам человека Светланой Агапитовой, упомянул выражение "так называемая специальная военная операция". Вскоре на это отреагировал единоросс Юрий Гладунов.

-  Александр Николаевич, почему вы как председательствующий не пресекаете такие выражения, которые допускает Вишневский? - обратился Гладунов к спикеру Александру Бельскому. - Говорит "так называемая спецоперация". Обращаю ваше внимание на это. 

Не скрывающий своего отношения к украинским событиям депутат Вишневский тоже занимается вопросами, связанными с военной службой рядом с зоной боевых действий. Время от времени ему пишут матери, которые теряют связь с сыновьями-срочниками. Парламентарий реагирует - обращается к командованию военных округов. Вишневский признает, что в последнее время подобных обращений приходит мало.

"Яблочник" пытается участвовать и в судьбе вероятно оказавшихся в плену. В основном - через Правозащитный совет города.   

- Эта работа совершенно непубличная, - объясняет Вишневский. - Мы вместе с Правозащитным советом Петербурга этим занимаемся. Если ко мне поступает информация, что кто-то мог попасть в плен, я все это передаю в Правозащитный совет. Но пока всё это находится под ковром, вопрос, как вы понимаете, чрезвычайно тонкий. 

Некоторые коллеги Вишневского по парламенту из "Единой России" и ЛДПР шум вокруг участников "спецоперации" считают излишним и связывают его с "хайпом". Конкретных имен они не называют, но уверяют, что в Мариинском дворце есть желающие заработать политические очки на актуальной теме.

В публичном доступе и правда нет никаких сообщений о прямой помощи провластных депутатов из Петербурга пленным или раненым. Фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ рассказывают о сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса и беженцев из Донецка и Луганска. Единороссы, вплоть до руководства Мариинского дворца, говорят патриотические речи о российской армии на митингах. Особенно много подобных публичных мероприятий было в годовщину Крымской весны. 

На сайте Заксобрания от имени спикера Бельского публиковали слова соболезнования близким нескольких погибших бойцов. Но на самих похоронах побывал только депутат Андрей Горшечников, который сам прошел войну в Афганистане и был тяжело ранен. В начале марта единоросс приехал в Пушкинский район проститься с погибшим десантником.   

Корреспондент ЗАКС.Ру спросил у председателя городского парламента Александра Бельского, интересовался ли он судьбой пленных, встречался ли с ранеными и близкими погибших и как еще поддерживал солдат и офицеров, а также их родных. Спикер заметил, что часть из перечисленного находится в ведении федеральных органов, и напомнил о гуманитарном грузе для ДНР и ЛНР. Единороссы открыли сборы помощи для жителей республик по всей стране.   

- Что касается ребят, которые попадали сюда на лечение, если им требуется какая-то помощь, мы оказываем. А помощь иногда требуется. Действительно, к нам обращались и мы оказывали, - рассказал Бельский.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин, отвечая на аналогичный вопрос, сообщил, что лично он подобной поддержки не оказывал.

- Такого рода помощь напрямую не оказывается в силу информированности и допуска к такого рода информации, - сказал депутат.  

По его мнению, судьбой пленных должны заниматься исключительно Министерство обороны, правоохранительные органы и Главная военная прокуратура, а обращения парламентариев только замедлят их работу. 

В некоторых регионах страны, в том числе в Ленобласти, с ранеными солдатами и офицерами встречались губернаторы. В Петербурге о посещении госпиталя, в которых проходят лечение участники "спецоперации", пока отчитались лишь в Росгвардии. Если присутствие генералов и глав регионов в подобных местах объяснимо, то рядовым депутатам там делать нечего, считает председатель комитета по законодательству, полковник в запасе Всеволод Беликов ("Единая Россия").

- Даже, если бы такое задание пришло, я бы не пошел, - признался Беликов. - Это не та история. Это должен быть замкомандующего или генерал, может быть, генерал, который в запасе находится. А дядька в дорогом, хорошем костюме будет что-то им рассказывать… Нет. Это вещь тонкая.   

Беликов отметил, что, как и его коллеги, искренне переживает за происходящее в соседней стране. Он отметил и важность кампании по сбору гуманитарной помощи для мирных жителей. На вопрос ЗАКС.Ру, как депутат может оказать поддержку военнослужащим и их семьям, председатель парламентского комитета ответил: "Надо не стесняться закрывать рот тем, кто в спину гавкает. Такие есть. Это высшая степень подлости, когда ты сидишь в каком-то кафе московском и петербургском и осуждаешь. История рассудит".  

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Иткин Павел Михайлович 

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