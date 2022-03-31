"Не продавай родину": В Москве испортили дверь квартиры мундепа Люси Штейн

На двери квартиры, в которой проживает московский муниципальный депутат Люся Штейн, появилась наклейка с надписью "Не продавай родину", известила она сама у себя в соцсетях.

Следует напомнить, что на протяжении всей предыдущей недели вандалы портили квартирные различных столичных общественников и активистов - в том числе, рисуя на них "патриотические" буквы Z.

Последний раз "нападению" подверглись жилища сотрудника "Мемориала"* Олега Орлова и автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Добавим также, что ранее неустановленные личности расписали двери петербургских активисток: причем одними росписями они не ограничились, подкинув к квартирам навоз.

*"Мемориал" внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов, ликвидирован по решению суда

Фото: соцсети Люси Штейн