ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:31

"Не продавай родину": В Москве испортили дверь квартиры мундепа Люси Штейн

фото ЗакС политика "Не продавай родину": В Москве испортили дверь квартиры мундепа Люси Штейн

На двери квартиры, в которой проживает московский муниципальный депутат Люся Штейн, появилась наклейка с надписью "Не продавай родину", известила она сама у себя в соцсетях.

Следует напомнить, что на протяжении всей предыдущей недели вандалы портили квартирные различных столичных общественников и активистов - в том числе, рисуя на них "патриотические" буквы Z.

Последний раз "нападению" подверглись жилища сотрудника "Мемориала"* Олега Орлова и автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Добавим также, что ранее неустановленные личности расписали двери петербургских активисток: причем одними росписями они не ограничились, подкинув к квартирам навоз.

*"Мемориал" внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов, ликвидирован по решению суда

Фото: соцсети Люси Штейн


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама