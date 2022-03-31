За сутки в Петербурге выявили менее тысячи новых пациентов с COVID-19

Петербург вновь оказался на втором месте по заболеваемости коронавирусом, уступив первенство Москве. Как следует из данных федерального оперштаба, за сутки в столице выявили 1 130 новых случаев COVID-19, а в Северной столице — 931 факт заболевания.

Всего за сутки в Петербурге выздоровели 4 811 человек, госпитализированы 124 пациента. За этот же период в городе зафиксировано 19 летальных исходов, связанных с заболеванием коронавирусом.

В целом по России, согласно официальным данным, за сутки выявлено 19 277 новых случаев коронавируса при 50 496 излечившихся пациентов. Госпитализировано 3 855 человек, скончались 345 пациентов.