Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в Россию

Роспотребнадзор высказался в пользу смягчения правил въезда в страну по суше для граждан РФ и стран ЕАЭС, сообщило 31 марта ТАСС. Ведомство предложило отменить правило об обязательном тестировании на ковид для таких путешественников.

Кроме того, проект предполагает отмену требования о заполнении анкеты прибывшего на сайте госуслуг.

Сегодня же Роспотребнадзор объявил в своем Telegram-канале о разрешении полностью заполнять летние оздоровительные лагеря. "Это значит, что отдохнуть летом смогут около 6 млн детей. Всего в России откроется почти 43 тысячи летних оздоровительных лагерей", — сообщили в ведомстве.

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