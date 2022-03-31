В Госдуме попросили Генпрокуратуру признать бело-сине-белый флаг оппозиции экстремистским

Руководитель комиссии Государственной думы Василий Пискарёв обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением, в котором просит признать бело-сине-белый флаг российской оппозиции экстремистским, делится РИА "Новости".

Обозначенный флаг появился после начала "специальной военной операции" на Украине и стал неформальной протестной символикой по аналогии с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции. Последний, к слову, в соседней с РФ республике запрещён.

Отметим, что в последние полтора года в России стали часто штрафовать активистов за использование символики, которую использовали соратники оппозиционера Алексея Навального. При этом экстремистской она признана не была. К примеру, псковского муниципала хотели привлечь к ответственности из-за фотографии 2017 года, где он запечатлен с Навальным на фоне символики предвыборной кампании политика.