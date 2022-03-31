Вишневский остался недоволен ответом СПбГУ на просьбу не отчислять задержанных студентов

Депутат Заксобрания Борис Вишневский опубликовал 31 марта в своем Telegram-канале ответ на поданное в СПбГУ обращение с просьбой не отчислять студентов, задержанных на акциях протеста. Полученной бумагой парламентарий остался недоволен.

В документе за подписью заместителя ректора по правовым вопросам Юрия Пенова Вишневскому сообщили, что "вся информация" по интересующему его вопросу "публикуется на официальном сайте СПбГУ".

"Рекомендуем получать информацию из официальных источников", — добавил в официальном ответе Пенов.

"Вместо ректора Николая Кропачева мне отвечает его заместитель по правовым вопросам Юрий Пенов. И абсолютно не по существу: нет ответа ни на один поставленный в обращении вопрос. Вместо этого — ссылка на сайт, которая неконкретна, не указано, где именно размещена "информация по вопросу, изложенному в обращении". Видимо, по существу ответить просто нечего", — прокомментировал Вишневский присланный ответ. "Конечно, так я этого не оставлю. Продолжение следует", — добавил он.

Об обращении депутатов от "Яблока" Бориса Вишневского и Александра Шишлова к прокурору города Виктору Мельнику и ректору СПбГУ Николаю Кропачеву стало известно 11 марта. Депутаты указывали, что ректорат не имеет права отчислять студентов за их действия в свободное от учебы время, а также выступали против превентивной передачи сведений о задержанных учащихся от силовиков к руководству вузов.