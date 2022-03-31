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Вишневский остался недоволен ответом СПбГУ на просьбу не отчислять задержанных студентов

фото ЗакС политика Вишневский остался недоволен ответом СПбГУ на просьбу не отчислять задержанных студентов

Депутат Заксобрания Борис Вишневский опубликовал 31 марта в своем Telegram-канале ответ на поданное в СПбГУ обращение с просьбой не отчислять студентов, задержанных на акциях протеста. Полученной бумагой парламентарий остался недоволен.

В документе за подписью заместителя ректора по правовым вопросам Юрия Пенова Вишневскому сообщили, что "вся информация" по интересующему его вопросу "публикуется на официальном сайте СПбГУ".

"Рекомендуем получать информацию из официальных источников", — добавил в официальном ответе Пенов.

"Вместо ректора Николая Кропачева мне отвечает его заместитель по правовым вопросам  Юрий Пенов. И  абсолютно не по существу:  нет ответа ни на один поставленный в обращении вопрос. Вместо этого — ссылка на сайт, которая неконкретна, не указано, где именно размещена "информация по вопросу, изложенному в обращении". Видимо, по существу ответить просто нечего", — прокомментировал Вишневский присланный ответ. "Конечно, так я этого не оставлю. Продолжение следует", — добавил он.

Об обращении депутатов от "Яблока" Бориса Вишневского и Александра Шишлова к прокурору города Виктору Мельнику и ректору СПбГУ Николаю Кропачеву стало известно 11 марта. Депутаты указывали, что ректорат не имеет права отчислять студентов за их действия в свободное от учебы время, а также выступали против превентивной передачи сведений о задержанных учащихся от силовиков к руководству вузов.


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