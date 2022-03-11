Депутаты "Яблока" заступились за задержанных на митинге  студентов СПбГУ

Члены фракции "Яблоко" Александр Шишлов и Борис Вишневский выступили в поддержку студентов Санкт-Петербургского государственного университета, которым грозят отчислением за участие в митингах у Гостиного двора. Александр Шишлов и Борис Вишневский обратились к прокурору города Виктору Мельнику и ректору вуза Николаю Кропачеву с требованием не отчислять участников протестных акций, сообщил Вишневский в своем Telegram-канале 11 марта.

Парламентарии считают, что у руководства университета нет права отчислять своих студентов за их действия в свободное от учебы время. По мнению Вишневского и Шишлова, любое давление на студентов из-за участия в митингах или любой другой политической деятельности может нарушать федеральный закон "Об образовании" и право граждан на образование.

Депутаты также выступили против превентивной передачи силовками данных о задержанных студентах руководству вузов. Политики утверждают, что в городе распространена практика, когда в вузах узнают о задержании учащихся еще до вступления постановления в законную силу.

Напомним, из-за участия в митингах нескольким студентам СПбГУ грозит отчисление. В списках также значится корреспондентка издания Sota Ника Самусик, которая была задержана на митинге во время освещения акции протеста. У нее была пресс-карта и жилет с надписью пресса. Журналист рассказала ЗАКС.Ру, что МВД сообщило в вуз примерно о 20 участниках акций протеста. В проекте приказа на отчисление, по ее словам, числится 13 человек.

Ранее работники и выпускники СПбГУ подписали коллективное обращение в поддержку решения президента Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР. Под обращением отметились почти 800 человек.

Константин Леньков