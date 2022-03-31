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Активистку, задержанную за перфоманс "Сердце кровью обливается", арестовали на 8 суток

фото ЗакС политика Активистку, задержанную за перфоманс "Сердце кровью обливается", арестовали на 8 суток

Куйбышевский районный суд Петербурга 31 марта арестовал активистку Евгению Исаеву на 8 суток за перформанс "Сердце кровью обливается" у башни Городской думы на Невском проспекте, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. С учетом времени, проведенного в отделе полиции, девушке придется отбыть в спецприемнике шесть суток. 

Акцию Исаевой квалифицировали как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). По словам ее защитника, полицейские, составлявшие протокол, указали, что она нанесла ущерб объекту культурного наследия, а именно зданию Городской думы. Повреждения от краски якобы составили более 12 тысяч рублей. Подольский уточнил, что неизвестно, кто сделал такие расчеты. Суд не согласился с указанной суммой и исключил материальный ущерб. 

Суд также отклонил все ходатайства Подольского. Он рассказал, что требовал допросить в суде сотрудников полиции, проводивших задержание, а также привлечь КГИОП в качестве потерпевшего лица. Адвокат сообщил ЗАКС.Ру, что уже обжаловал постановление об аресте. 

Напомним, Исаева днем 27 марта поднялась на ступени у башни Городской думы в светлом платье. Она облила себя красной краской и, подняв руки, повторяла: "Сердце кровью обливается". У ее ног лежал манифест, посвященный событиям на Украине. Прибывшие сотрудники полиции задержали девушку и доставили в отдел, где она провела сутки в ожидании суда. 29 марта Исаеву оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Сразу после заседания ее повторно задержали и доставили в 28-й отдел полиции для составления протокола за хулиганство.

 

Константин Леньков / Фото: Андрей Бессонов / «Подвиг»


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