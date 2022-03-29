Автора перфоманса "Сердце кровью обливается" оштрафовали на 45 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга 29 марта оштрафовал активистку Евгению Исаеву на 45 тысяч рублей за пацифистский перформанс возле башни Городской думы в центре города, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский.

Суд решил, что своей акцией девушка дискредитировала действия вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Судья также отказал адвокату Подольскому в проведении лингвистической экспертизы на наличие признаков дискредитации российской армии в манифесте активистки.

Подольский сообщил ЗАКС.Ру, что после заседания Исаеву доставили в 28-й отдел полиции. Поводом для задержания, предположительно, стали некие повреждения памятника. Здание Городской думы входит в реестр объектов культурного наследия народов России. Вероятно, "повреждениями" могли стать капли краски. По словам адвоката, на Исаеву хотят составить протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По этой статье активистке может грозить до 15 суток ареста.

Напомним, перфоманс Исаевой на Невском проспекте, посвящённый событиям на Украине, длился около десяти минут. Активистка, одетая в светлое платье облила себя красной краской и повторяла фразу "Сердце кровью обливается". У ее ног лежал манифест, посвященный событиям на Украине.

Константин Леньков