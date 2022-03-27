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Новости 16:45

"Сердце кровью обливается": На Невском задержали девушку, устроившую красочный перфоманс

фото ЗакС политика "Сердце кровью обливается": На Невском задержали девушку, устроившую красочный перфоманс

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали активистку Евгению Исаеву, которая устроила перфоманс у стен башни городской думы на Невском проспекте, делится "Фонтанка".

Облачённая в белое платье девушка встала на ступени лестницы, ведущей к гордуме, и облила себя красной краской. После она стояла и декламировала одну фразу - "Сердце кровью обливается" - до тех пор, пока её спустя около семи минут не задержали силовики.

Акционисткой оказалась Евгения Исаева, она ведёт телеграм-канал "Добрососедство Коломны".

Также, пишет издание, у полиции возникли претензии к пенсионерке с "Новой газетой" в руках. Они потребовали, чтобы женщина убрала периодическое издание, но задерживать её не стали.

Ранее 27 февраля у стен Гостиного двора задержали одинокого пикетчика.


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