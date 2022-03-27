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Новости 15:14

Четверо силовиков задержали у Гостиного двора пикетчика, требовавшего свободы для России

фото ЗакС политика Четверо силовиков задержали у Гостиного двора пикетчика, требовавшего свободы для России

Сразу четверо петербургских правоохранителей принимали участие в задержании молодого человека, вышедшего к Гостиному двору с одиночным пикетом, информирует SOTA.

В руках активист держал плакат, на котором требовал свободы для России и мирного исхода "спецоперации" на Украине.

Ранее сегодня в Москве силовики также задержали одиночную пикетчицу, успевшую простоять с пацифистским плакатом не менее 15 минут.

Накануне, 26 марта, у Гостиного двора, где традиционно после мартовских протестов ежедневно дежурят колонны полицейских автомобилей, в автозак была отправлена девушка, вставшая у центрального городского универмага с мирным плакатом.

Фото: SOTA / Telegram


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