Митянина выступит в ЗакСе на первом заседании апреля

Законодательное собрание в среду, 6 апреля, планирует заслушать доклад уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Об этом в ходе заседания комитета по законодательству ЗакСа 1 апреля сообщил его председатель Всеволод Беликов.

Уполномоченные отчитываются о своей работе перед депутатами каждую весну. Митянина занимает должность детского омбудсмена с февраля 2020 года. Ей уже приходилось выступать с отчетным докладом.

Напомним, на прошлом заседании, 30 марта, в ЗакСе выступила уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.