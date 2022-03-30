"Толковый" и "гладкий" доклад Агапитовой

Светлана Агапитова (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

В Законодательном собрании 30 марта выступила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова с отчетом о работе за 2021 год, упомянув и про свою деятельность в 2022 году. Бывший омбудсмен и ныне депутат городского парламента Александр Шишлов остался не очень доволен докладом преемницы, другие депутаты более положительно оценили работу Агапитовой.

Горячая повестка

В начале своего выступления омбудсмен сразу коснулась актуальных вопросов, возникших из-за "специальной военной операции" России на Украине. Агапитова рассказала, что в Петербурге за единовременной выплатой обратились более 500 человек, которые из-за военных действий покинули Луганскую и Донецкую народные республики. Районные администрации и некоммерческие организации помогают им с медикаментами, вещами и продовольственными наборами, сказала омбудсмен. По ее словам, операторы связи бесплатно выдают беженцам из ЛДНР sim-карты.

В ответ на вопрос фракции "Справедливая Россия - За правду" Агапитова сообщила, что получила уже семь обращений от родственников военнослужащих по призыву.

- В них сообщается о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом пересечении военнослужащим по призыву границы с Украиной либо об оказании содействия в получении информации о военнослужащем, - сказала уполномоченный по правам человека.

По ее словам, двоих срочников уже удалось вернуть обратно в Россию. Сейчас Минобороны обещает, что попавшие в армию в весенний призыв не будут отправлены в "горячие точки", заявила Агапитова и напомнила, что сотрудники ее аппарата входят в призывную комиссию.

В первые дни "спецоперации" на Украине российское руководство отрицало, что в соседней стране находятся срочники. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. Правда 9 марта Минобороны все же заявило, что "обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы" во время "спецоперации" на Украине.

Фракцию "Новые люди" волнует вопрос о защите прав человека после выхода России из Совета Европы, рассказала Агапитова. Она сообщила, со ссылкой на закон об омбудсменах, что уполномоченные должны опираться на "общепринятые принципы и нормы права", на международных договорах России и других документах. Кроме этого, наша страна все еще член ООН, отметила Агапитова. Критерии обращения туда аналогичны критериям Европейского суда по правам человека, сказала омбудсмен.

Работа по задержаниям

Агапитова должность уполномоченного получила только в начале декабря 2021 года. До этого омбудсменом был Александр Шишлов, который в сентябре прошлого года избрался депутатом ЗакСа от партии "Яблоко". В основном, именно о работе предшественника она и рассказала, отметила сама Агапитова. Шишлов пояснил ЗАКС.Ру, что не помогал своей преемнице в составлении доклада.

Агапитова напомнила, что в 2021 году проходили выборы новых составов ЗакСа и Государственной думы. Во время кампании в Петербурге сотрудники органов внутренних дел задерживали некоторых агитаторов и сборщиков подписей за кандидатов, сказала омбудсмен.

- Уполномоченный неоднократно указывал в ежегодных и специальных докладах, что осуществление сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов и агитационная деятельность установлены "Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и сами по себе публичными мероприятиями не являются, - сказала Агапитова.

Она добавила, что такая позиция была направлена в ГУ МВД по Петербургу и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Последняя согласилась с таким мнением, отметила Агапитова.

Упомянула омбудсмен и про задержания людей на несогласованных акциях 2021 года. Поступали обращения о переполненности транспорта и территориальных подразделений полиции - это привело к превышению допустимого времени задержания, к непредоставлению горячего питания и к другим последствия, сообщила Агапитова. По ее словам, также люди жаловались на непредставление или несвоевременное представление медицинской помощи. Уполномоченный обращался в ГУ МВД по этим проблемам, но там с их наличием не согласились, рассказала действующий омбудсмен. Она добавила, что после недавних акций по поводу ситуации на Украине задержанные тоже обращались в аппарат уполномоченного.

- Чаще всего граждане указывали на незаконность задержания и свою непричастность к публичным мероприятиям. Но, если судами Санкт-Петербурга они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, тогда им разъяснялось право на обжалование постановления, - сказала Агапитова.

Омбудсмен заявила, что ее озабоченность вызывает недопуск адвокатов к задержанным на акциях. Это может влиять на полноту и объективность рассмотрения дел, а также на законность принятого решения, считает уполномоченная. Она заверила, что этот вопрос намерена обсудить с руководством ГУ МВД по Петербургу.

Проблемой нарушения прав задержанных на несогласованных акциях заинтересовался депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он напомнил, что на недавних мероприятиях в автозаках оказались журналисты. Парламентарий перечислил и другие претензии к работе правоохранителей на акциях. Также он упомянул о том, что некоторых студентов стали отчислять из вузов из-за якобы их участия в несогласованных акциях. По словам Вишневского, это может противоречить федеральному законодательству - отчислить могут только за нарушение образовательного процесса. Он поинтересовался мнением Агапитовой на этот счет:

- Согласны ли вы с тем, что эти факты свидетельствуют о грубом и массовом нарушении прав граждан? И если да, то почему вы не даете им публичной правозащитной оценки?

Агапитова в ответ напомнила, что про обращения задержанных на акциях уже говорила. Студенты же ей о нарушении своих прав не писали, сказала омбудсмен. Она отметила, что при поступлении в вуз человек "подписывает некий договор" - там есть пункты и о публичной деятельности.

- У нас массовых обращений на эту тему не было. Если таковые будут, мы готовы работать, консультировать. Вы наверное помните, что такое государство... Это суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется все население страны. Сейчас государство вынуждено защищаться, защищать какие-то свои ценности, - добавила Агапитова.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук предложил ей провести совещание с руководителями вузов и обсудить вопрос отчисления студентов. Омбудсмен сказала, что такая встреча уже планируется.

Соцзащита

Основную часть своего доклада омбудсмен посвятила вопросам социальной поддержки населения. В частности, она рассказала, что аппарат получил большое число обращений по квартирному вопросу. Одна из сохраняющихся проблем в этой сфере - расселение коммунальных квартир:

- Расселение коммуналок идет все более медленными темпами. И с этим надо что-то делать. На начало 2022 года в городе остается 64 тысячи коммунальных квартир. В прошлом году расходы на реализацию целевой программы "Расселение коммунальных квартир" составили всего 593 миллиона рублей. Социальную выплату получила только 441 семья, имеющая первоочередное право, - сообщила Агапитова.

При этом, отметила она, есть и положительные тенденции: за 2021 год снизилось число проблемных объектов с 33 до 11. Обманутые дольщики обретают наконец-то свое жилье, констатировала омбудсмен.

Она сообщила, что в прошлом году стабилизировался рынок труда. Однако, некоторые жители Петербурга столкнулись в 2021 году с требованием вернуть произведенные выплаты по безработице из-за отсутствия регистрации по месту жительства, сказала Агапитова. По ее словам, комитет по труду и занятости подготовил рекомендации для решения этого вопроса, но документ так и не был принят. Омбудсмен предложила депутатам заняться этим вопросом.

Также она обратила внимание парламентариев на то, что ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, не являющиеся инвалидами, не имеют права на социальное такси.

- Вы посмотрите, сколько их осталось, - кивнула Агапитова на презентацию с цифрой 13 098 человек. - И ведь это все люди возраста старше 80, а то и 90 лет. И слава Богу, что они не имеют инвалидности, но передвигаться по городу им достаточно сложно.

Уполномоченная напомнила, что законопроект, предусматривающий право на соцтакси участников ВОВ, внесли в ЗакС еще в 2019 году, но его так и не рассмотрели. Депутат Зинчук, видимо, не очень внимательно слушал омбудсмена. После завершения ее доклада, он спросил у Агапитовой, когда аппарат уполномоченного может внести законопроект о социальном такси для участников ВОВ. Хотелось бы принять документ к 9 мая, отметил парламентарий. Омбудсмен напомнила, что законопроект уже лежит в ЗакСе.

Говорила Агапитова и про проблемы инвалидов, и про социальную поддержку семей с детьми, и про многое другое. Закончила свой часовой доклад омбудсмен цитированием молитвы немецкого богослова Карла Фридриха Этингера:

- Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить; дай мне мужество изменить то, что я могу изменить; и дай мне мудрость отличить одно от другого.

Не хватило остроты

Депутат и бывший омбудсмен Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру назвал хорошим то, что Агапитова упомянула про ряд важных дел, которые он вместе с сотрудниками сделал в 2021 году. При этом, общее впечатление от доклада и от работы нового омбудсмена у него не такие положительные. Шишлов напомнил, что желал своему преемнику или преемнице на первое место ставить фундаментальные гражданские права. Ранее в интервью ЗАКС.Ру бывший омбудсмен заявил, что от обеспечения фундаментальных прав зависит реализация всех остальных прав.

- К сожалению, пока я этого не вижу, - сказал депутат после отчета Агапитовой. - Но еще есть возможность переменить приоритеты и вернуться к той позиции, которой я и сотрудники моего аппарата придерживались в течение почти 10 лет нашей работы. <...> Если говорить о том, какие права являются фундаментальными, это право на жизнь, право на свободу распространения информации, право на честные выборы, право на объединение, право на свободу слова и свободу собраний.

Все это создает систему обратных связей в государстве, считает Шишлов. По его мнению, без соблюдения фундаментальных прав людям в стране живется сложнее.

А вот депутат ЗакСа от ЛДПР Павел Иткин остался доволен выступлением Агапитовой. По его словам, омбудсмен в свою деятельность достаточно погружена и ответственно к ней подходит. Ряд вопросов можно решать с Агапитовой на рабочих встречах, уверен Иткин.

Аналогичного мнения придерживается депутат от "Единой России" Алексей Далматов. Он предложил Агапитовой расширить программы переобучения граждан за счет государства и обязать нотариусов сообщать о сделках, когда одинокий пожилой человек оформляет дарственную не своему родственнику. По последнему предложению омбудсмен предложила сначала глубже проработать вопрос.

- Ответами доволен, потому что эти вопросы действительно требуют фундаментальной проработки. <...> В целом доклад… Видно, что работа велась. Я в 2021 году, честно говоря, не особо отслеживал работу омбудсмена, - сказал Далматов ЗАКС.Ру.

Много вопросов поступило омбудсмену от фракции "Справедливая Россия - За правду". Член фракции, но не партии депутат Михаил Амосов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что его вопросы не озвучивались. Он рассказал, что его покоробила часть выступления Агапитовой о бездомных. Омбудсмен в своем докладе напомнила, что в 2021 году Уставный суд обязал правительство города оказывать соцпомощь бездомным, у которых никогда не было регистрации в Петербурге.

- Она так бодро с энтузиазмом рассказывала о том, как сумел уполномоченный Шишлов защитить лиц БОМЖ без регистрации. А мы же на прошлой неделе приняли закон о том, чтобы их не защищать больше. <...> Я не могу поставить это ей в упрек, потому что она заняла здесь правильную позицию, - сказал Амосов, предположив, что Агапитова не в курсе принятого закона.

Депутат добавил, что в целом доклад омбудсмена "толковый" и "гладкий", но не такой "острый" как в былые времена. У Амосова, по его словам, сложилось впечатление, что новый уполномоченный будет меньше внимания уделять политическим правам. Вероятно, они будут затрагиваться, но не так настойчиво, как хотелось бы парламентарию.



















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников