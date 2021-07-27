Горизбирком разъяснил порядок сбора подписей за выдвижение в депутаты через две недели после первых жалоб

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 27 июля приняла документ с разъяснением, как самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий следует организовывать сбор подписей избирателей. Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что в документе сказано о разнице частичного или полного совпадения различных мероприятий: по сбору подписей, публичного и агитационного.

В документе (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) указано, что сбор подписей не может расцениваться как пикетирование: он не попадает под закон о митингах. При пикетировании обязателен "пикетируемый объект" — "конкретный объект материального мира, ради которого или с целью формирования общественного мнения о котором проводится публичное мероприятие", поясняется в документе.

Там же прописано, что агитация не в форме митинга, демонстрации, шествия и пикетирования не требует уведомления органов власти. В том числе, с использованием столов и стульев, сказано в документе. Сбор автографов избирателей за выдвижение кандидата не может считаться и публичным мероприятием, которое запрещено антикоронавирусным постановлением правительства Петербурга, написано в разъяснениях Горизбиркома. В документе уточняется, что "без сбора подписей избирателей и предвыборной агитации невозможна полноценная реализация конституционного права быть избранным".

Член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев предложил также прописать, что сбор подписей не требует оформления арендных отношений и не может быть самовольным захватом земельного участка. Большинство его коллег не поддержали поправку, аргументируя это тем, что так Горизбирком входит в зону земельного законодательства, которым не занимается.

Горизбирком решил направить разъяснения в территориальные избиркомы, ГУ МВД по Петербургу, ГУ Росгвардии по городу и в администрацию Петербурга.

Напомним, 14 июля полицейские стали задерживать сборщиков подписей за выдвижение независимых кандидатов. Среди причин — якобы самовольное занятие земельного участка столами и стульями и незаверенные наклейки с агитацией. На следующий день самовыдвиженка Марина Мацапулина обратилась в Горизбирком с просьбой указать сотрудникам полиции и районной администрации не чинить препятствия сбору подписей. Позже в ГИК обратилась другая самовыдвиженка Ирина Фатьянова.

Подготовить свои разъяснения по организации сбора подписей и направить их в ГУ МВД по Петербургу члены Горизбиркома решили на внутреннем совещании 16 июля. Член Горизбиркома Олег Зацепа на заседании 27 июля сообщил, что разъяснения были готовы ещё на прошлой неделе, но было решено вынести их утверждение на общее заседание комиссии.

София Саттарова