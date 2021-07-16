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Горизбирком хочет подготовить разъяснение по сбору подписей - но в понедельник

фото ЗакС политика Горизбирком хочет подготовить разъяснение по сбору подписей - но в понедельник

Санкт-Петербургская избирательная комиссия после заседания 16 июля обсудила ситуацию с задержаниями сборщиков подписей в поддержку независимых кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Вопрос подняла член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская.

Она рассказала ЗАКС.Ру, что все ее коллеги были согласны с тем, что сбор подписей не является пикетом. Пикет - это публичное мероприятие, при котором предполагается пикетированный объект (какое-либо здание - прим. ЗАКС.Ру), напомнила Покровская. 

- Люди имеют право собирать подписи. И то, что происходит, что сборщиков подписей задерживают, это абсолютно незаконно, - сказала "яблочница". 

По ее словам, члены Горизбиркома договорились подготовить разъяснение по ситуации. Об этом же ЗАКС.Ру рассказал член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев

- Получается, что с одной стороны ЦИК рекомендует на свежем воздухе подписи собирать, поквартирные обходы не рекомендуются. С другой стороны, городское антиковидное постановление запрещает публичные мероприятия, - сказал Воробьев.

Он сообщил, что сформирована неофициальная рабочая группа, в которую вошел он, члены ГИК Олег Зацепа, Алексей Березин и Дмитрий Краснянский. Они к следующему заседанию должны подготовить проект постановления по разрешению проблемы, рассказал Воробьев. Он уточнил, что документ планируется подготовить к понедельнику.

- Сейчас пятница. Разъяснение появится самое ранее в понедельник. То есть, вот эти дни, которые предназначены для того, чтобы люди собирали подписи, просто потеряны, - считает Покровская.

Она сказала, что настаивала не только на подготовке разъяснения, но и на том, чтобы комиссия связалась с руководством МВД. На это предложение ответа получено не было, заявила член ГИК. По ее мнению, главы полицейского ведомства и сами могли связаться с Горизбиркомом: 

- Мне кажется, руководство МВД, прежде чем давать такие указания своим подчиненным, само должно было связаться с избирательной комиссией и поинтересоваться, насколько их действия вписываются в избирательное законодательство. Оно этого не сделало. Действует сообразно своим каким-то представлениям. 

Напомним, ранее самовыдвиженцы Марина Мацапулина, Савва Федосеев и Ирина Фатьянова сообщили о задержании сборщиков подписей за их выдвижение. Полицейские предъявляли им претензии из-за мерча кандидатов, несогласованных столов, наклеек и другого. Мацапулина и Фатьянова обратились в Центризбирком и ГИК. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее 16 июля упомянула о ситуации и сказала, что попросила главу МВД Владимира Колокольцева организовать работу полицейских так, чтобы они корректно относились к кандидатам. 

София Саттарова

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