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Кандидатка в депутаты ЗакСа Мацапулина обратилась в ЦИК и ГИК из-за задержаний сборщиков подписей

фото ЗакС политика Кандидатка в депутаты ЗакСа Мацапулина обратилась в ЦИК и ГИК из-за задержаний сборщиков подписей

Самовыдвиженка в депутаты Законодательного собрания Марина Мацапулина написала открытое письмо председателям Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье Чечиной. В обращении Мацапулина обращает внимание на задержание сотрудниками полиции сборщиков подписей в поддержку ее выдвжения. 

"Однако вчера сотрудниками полиции на трёх организованных мною пунктах для сбора подписей задержаны сборщики, у них изъяты агитматериалы и стенды (ролл-апы) с информацией обо мне, столы и стулья", - написала самовыдвиженка.

Она добавила, что полицейские ссылались на несогласование акции с администрацией Центрального района. Со ссылкой на судебную практику Мацапулина указала, что сбор подписей не попадает под закон о митингах - то есть не требует согласования. В разговоре с ЗАКС.Ру Мацапулина уточнила, что не согласовывала с районной администрацией места сбора подписей избирателей. 

- Согласование требует пикетирование, массовые мероприятия и так далее. Агитационные точки не являются ни массовым мероприятием, ни пикетированием, потому что у нас нет объекта пикетирования. Это требование в законе написано. Объекти пикетирования - это здание или еще что-то, у нас ничего такого нет. Наша позиция, что они (ролл-апы - прим. ЗАКС.Ру) согласовнаия не требуют, - сказала самовыдвиженка.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что сбор подписей без размещения каких-либо конструкций не требует согласования:

- На наш взгляд, без размещения конструкций: кубы, шары, пирамиды и так далее - пожалуйста, сбор подписей может осуществляться без всяких уведомлений. Если там какие-то конструкции подразумеваются, то, вполне возможно, их могут попросить предупредить о том, что они собирают подписи.

Мацапулина просит ЦИК и Горизбирком указать ГУ МВД по Петербургу и администрации Центрального района на "необходимость прекратить чинить <...> препятствия в сборе подписей избирателей". Самовыдвиженка уточнила, что письмо уже отправлено в Центризбирком, позже 15 июля она планирует привезти бумагу в ГИК. 

Напомним, также полицейские предъявляли претензии к сборщикам подписей других самовыдвиженцев: Саввы Федосеева и Ирины Фатьяновой

София Саттарова

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