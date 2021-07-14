Полиция задержала сборщиков подписей за Мацапулину

На проспекте Бакунина в Петербурге вечером 14 июля сотрудники полиции задержали двух сборщиков подписей за выдвижение либертарианки Рины Мацапулиной на выборы в Законодательное собрание.

Ивана Федорова и Дмитрия Гаева доставили в 76-й отдел. Им вменяют самовольное занятие земельного участка (7.1 КоАП) столом для сбора подписей.

- Мы в отделении. Задерживали очень прилично. [Полицейские] сначала долго мялись, а потом попросили пройти в машину, - сообщил ЗАКС.Ру Федоров.

К волонтерам направился адвокат "Апологии протеста" Михаил Шиолашвили.

Незаконное занятие земельного участка предусматривает наказание для в виде административного штрафа в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости занимаемого участка, но но меньше 5 тысяч рублей.

Мацапулина идет в Законодательное собрание по 2-му избирательному округу. На выборы она идет как самовыдвиженец. Для того, чтобы попасть в бюллетень ей необходимо собрать минимум 4,5 тысяч подписей.

Константин Леньков, На фото - Иван Федоров и Дмитрий Гаев в 76-м отделе полиции