Полиция задержала в двух районах Петербурга сборщиков подписей за независимых кандидатов в ЗакС

Вечером 14 июля в Петербурге сотрудники полиции начали задерживать сборщиков подписей за выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного собрания из-за самовольного захвата земельных участков и, предположительно, незаконной агитации. Всего в отделах оказались 5 волонтеров.

У Рины Мацапулиной, кандидатки в Заксобрание по 2-му округу, задержали помощников на трех точках: двоих на проспекте Бакунина, еще двоих на улице Правды и одного возле бара "Фогель" на Суворовском проспекте. Задержанных на улице Правды не стали доставлять в отдел и отпустили без протоколов. Отпущенная из автозака Маргарита Прояева описала ЗАКС.Ру случившееся:

- Мы стояли на месте, где нас задержали, а потом им начальство по рации сообщило, что надо задержать кого-то на "Владимирской", станции метро, потому что он не хочет маску надевать. Нас отпустили из машины.

Всем представителям Мацапулиной вменили нарушение статьи 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) из-за выставленных столов для сбора подписей.

Также о задержании двоих волонтеров сообщил самовыдвиженец из 17-го округа Савва Федосеев. Их доставили в 64 отдел. Потенциальный кандидат в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что его помощникам могут вменить статью 5.12 КоАП (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах).

Еще один самовыдвиженец Федор Грудин, идущий на выборы в округе №9, сообщил в своем Telegram-канале, что отзывает своих волонтеров.

"Для безопасности наших сборщиков в Невском районе, мы сворачиваем сегодня все стационарные точки. Будем разбираться в случившемся. Налицо целенаправленная атака на независимых кандидатов," - написал Грудин.

Константин Леньков