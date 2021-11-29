Александр Шишлов: Все труднее находить границу между правозащитной деятельностью и политической

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" и бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов в интервью ЗАКС.Ру рассказал о ситуации в партии, работе омбудсменом и атмосфере в городском парламенте.

- Вы ученый, с 1977 года по 1990 год работали в НИИ. Как вы попали в политику?

- Это было в конце 80-х, когда была перестройка, время надежд. Тогда очень много людей, которые назывались научно-технической интеллигенцией, хотели повлиять на нашу жизнь, поддержать реформы, поддержать гласность. Я работал в академическом институте машиноведения, когда были выборы народных депутатов СССР в 1989 году. Они проходили по сложной системе: депутатов выбирали по одномандатным округам и по квотам от разных организаций, в том числе от Академии наук. Депутатов от АН СССР выбирали на конференции в Москве, и я был одним из ее делегатов от нашего института, а вторым делегатом был Юрий Светов, тоже впоследствии сменивший профессию и ставший известным политологом. Это был мой первый политический опыт, когда мы боролись за избрание депутатом Андрея Дмитриевича Сахарова.

А здесь в Петербурге я участвовал в создании Ленинградского народного фронта - демократической неформальной организации, объединившей людей, которые тоже хотели влиять на жизнь и готовиться к выборам. И в 1990-ом году я был избран в Ленсовет.

Это был переломный момент. Тогда я уже работал в другом месте – руководил лабораторией математического моделирования в одном "закрытом" институте, но примерно через полгода после того, как я стал депутатом Ленсовета, понял, что трудно совмещать науку и политику, и пришлось сделать выбор. Я сделал выбор в пользу политики. Политика потребовала новых знаний, я закончил юридический факультет университета.

- В седьмом созыве ЗакСа действительно более свободная атмосфера, чем в шестом?

- Пока трудно сказать - в ЗакСе шестого созыва я часто бывал, но не работал там ежедневно. Но точно могу сказать, что ЗакС сильно поменялся, и не только персонально. Перемены заметны.

Вот, к примеру, на прошлой неделе был принят в третьем чтении бюджет, и у него есть одно существенное отличие - отменена так называемая "депутатская поправка". Это очень важное событие, потому что механизм "депутатской поправки" существовал 25 лет еще со времен [бывшего мэра Петербурга Анатолия] Собчака. Он был введен для того, чтобы, если называть вещи своими именами, обеспечить лояльность депутатов. Те, кто голосовал за бюджет, поддерживал исполнительную власть, получали право распоряжаться по своему усмотрению от 1 до 2% бюджета. В сегодняшних цифрах это было бы примерно по 300 млн рублей в расчете на одного депутата провластных фракций. Как правило, эти деньги выделялись на конкретные объекты, конкретным организациям, связанным в той или иной форме с депутатами, а иногда частично оседали в карманах их помощников, приближенных людей, даже родственников. Неоднократно это заканчивалось уголовными делами.

"Яблоко" всегда было против "депутатской поправки". Однако менялись губернаторы, спикеры, депутаты, а поправка, как инструмент политической коррупции, оставалась. И лишь сейчас с ней покончено. Это очень важное решение губернатора Александра Беглова и нынешнего руководства Законодательного собрания. "Яблоко" поддержало это решение и будет всемерно поддерживать практическую реализацию антикоррупционной бюджетной политики.

Отмена "депутатской поправки", я думаю, повлияет и на атмосферу в Законодательном собрании. Депутаты будут больше думать об общих проблемах города и избирателей, чем искать пути реализации коррупционных схем, связанных с "депутатской поправкой".

- Кстати про бюджет. Вы воздержались при голосовании за него. После принятия бюджета петербуржцы в социальных сетях стали обвинять депутатов в том, что из-за принятия такого бюджета вырастет плата за проезд в общественном транспорте. Можете как-то эти упреки прокомментировать?

- "Яблоко" поддержало отмену "депутатской поправки", но за бюджет мы не голосовали. Мы видим недостатки самого бюджетного процесса, который во многом носит закрытый характер. Самый яркий пример - расходы города по концессионным соглашениям. Реализуемые по ним проекты приносят пользу городу, но соглашения, на основе которых город платит миллиарды рублей частным инвесторам, недоступны для депутатов и, тем более, для горожан.

Что касается транспорта - здесь не все так однозначно, ведь есть современные формы не разовой оплаты проезда, например, с "Единой картой петербуржца" и другие - там нет таких повышений тарифов. Но, конечно, это неправильно, когда несколько лет назад при значительном повышении платы говорили: "Всё, мы повысили, больше этого не будет", а сейчас стоимость разового проезда все равно повышается очень существенно. Но законодательство так устроено, что здесь прямого инструмента влияния у депутатов нет, размер платы утверждает исполнительная власть.

- Вы восстановились в "Яблоке". Что сейчас с петербургским отделением партии? Когда у него появится координатор?

- Сейчас в петербургском "Яблоке" сложная ситуация, чего скрывать – например, нет руководящих органов. Сейчас происходит перерегистрация членов регионального отделения, своего рода партийная инвентаризация.

В ходе перерегистрации мы напоминаем, что должны работать как одна команда, если мы в одной партии единомышленников. На выборах, если выдвинут кандидат от "Яблока", то поддерживать надо его, а не каких-то других кандидатов. К тем, кто состоял в "Яблоке" и во время выборов вел такую странную политику, конечно, есть вопросы.

У нас двухступенчатая система членства: есть зарегистрированные члены и есть незарегистрированные члены - с другим объемом прав и полномочий. Суть в том, что те, кто зарегистрирован - полноправные члены партии, они могут голосовать, могут влиять на принятие политических решений, избираться в руководящие органы. Те, кто не вполне разделяет принципы совместной работы и уважения друг к другу, кто на выборах странно себя ведет, мы полагаем, не могут иметь такие же права и возможности, как убежденные члены партии. Как раз сейчас и происходит процесс собеседований, перерегистрации. Я думаю, в ближайшие месяц-два процесс будет завершен.

- На днях стало известно, что московское отделение сильно поредело. Петербургское ждет то же самое?

- Я сейчас по цифрам не могу вам точно сказать. Я не вполне владею количественными данными, поскольку приостанавливал свое членство в "Яблоке", пока был уполномоченным.

Насколько я знаю, в Москве ситуация более сложная, чем в Петербурге. Там в последние годы со стороны людей, которые по своим принципам не совсем близки партии, был целенаправленный призыв вступать в "Яблоко". В результате оказалось, что в московской организации много людей, которые как раз на выборах "Яблоку" пользы большой не приносили. Это еще даже мягко сказано. Поэтому в Москве приходится принимать более жесткие и заметные извне меры.

В любом случае, партия - это же не аморфная структура, это организация единомышленников, которые разделяют общие принципы и ценности, которые друг другу помогают, у которых на первом месте стоят не собственные какие-то интересы, а желание повлиять на государственную политику, повлиять на жизнь. Конечно, люди в партию приходят и для того, чтобы самореализоваться тоже, но главная цель все-таки - менять жизнь, менять политику.

- Вы думали над тем, чтобы возглавить петербургское отделение? Вам поступали такие предложения?

- Это сейчас рано обсуждать. Сначала надо завершить процесс перерегистрации. После этого мы будем смотреть, как выстроить руководство организации. Нет никакой спешки.

Наверное, в конце декабря будет федеральный съезд "Яблока". Надо подвести итоги выборов, поставить ориентиры на следующий год. Если до съезда не успеем закончить перерегистрацию, ничего страшного нет, значит, в начале следующего года.

- Решение Федерального политкомитета "Яблока" снять с регистрации сторонников "Умного голосования" не понравилось многим молодым членам партии. Несколько человек уже заявили о готовности выйти из петербургского отделения. Не опасаетесь нового раскола?

- Нет. Процедура перерегистрации направлена как раз на то, чтобы партия была единой.

Это решение политкомитета совершенно справедливо, потому что, если раньше еще кто-то мог сомневаться, то теперь, после сентябрьских выборов, очевидно, что технология "Умного голосования" в большинстве случаев приводит к тому, что дополнительную поддержку получают те партии, которые фактически занимают ту же самую позицию, что и "Единая Россия", против которой якобы эта идея "Умного голосования" направлена. Поэтому в технологии "Умного голосования" ничего умного - если говорить о развитии парламентской и политической системы в пользу прав человека, демократии, верховенства права - я не вижу.

Если кто-то считает иначе, значит, надо искать другую партию, возможно - выбирать из тех, кого предлагало "Умное голосование".

- Вы согласны с тем, что в партии "Яблоко" есть серьезные проблемы, не связанные с "Умным голосованием"?

- В любой партии есть проблемы, как и в любой семье. И мы будем стараться сделать партию такой, которая отвечает интересам избирателей, которые за нас голосуют. Тех, кому дороги права человека и человеческое достоинство, справедливость и законность, кто хочет правдивого взгляда на нашу историю.

- Назовите три главных дела, которые вам удалось сделать в должности омбудсмена.

- За это время мы помогли тысячам людей, конкретным людям, которые обращались к нам, не найдя правды и справедливости в органах государственной власти. Это главное достижение. Из них выделить кого-то одного невозможно и неправильно.

Очень важное наше дело - это то, что мы смогли наладить диалог и взаимодействие как с органами власти, так и с некоммерческими организациями: правозащитными, социальными, благотворительными. Очень важно, чтобы люди, которые по зову сердца работают в НКО, получали моральную, политическую, финансовую поддержку. Институт уполномоченного - это такой посредник, медиатор между обществом и властью, между людьми и государством, и нам часто удавалось помогать находить взаимопонимание между общественными организациями и государственными органами.

Еще одна, на мой взгляд, важная особенность петербургского института уполномоченного - мы исходили из того, что главное - фундаментальные гражданские права. От того, как они обеспечены, зависит реализация всех остальных прав. Я имею в виду право на свободу информации, на участие в выборах, на свободу слова, на свободу собраний. Мы их защищали и открыто говорили о проблемах, которые есть в этой сфере.

- В том числе, о проблемах в этих сферах вы говорили на выступлениях в парламенте, будучи омбудсменом. Вам не давали кулуарных советов не говорить на эти или какие-то иные темы?

- Может, поначалу кто-то так и пытался делать, но все быстро поняли, что я не тот человек, который будет отступать от своих принципов и ценностей, от присяги уполномоченного, которую я давал, когда меня выбирали. Может, кто-то и хотел, чтобы было по-другому, чтобы мы не касались острых тем, но я исходил из того, что существующие проблемы не надо замалчивать. Другое дело, что их надо пытаться решать в спокойном, конструктивном духе, без скандалов, без каких-то громких деклараций, которые не приводят к результату. Кто-то, может быть, хотел бы, чтобы уполномоченный занимал более радикальную позицию, кто-то - чтобы некоторые проблемы вообще не звучали. Но и то, и другое, на мой взгляд, не способствует решению тех задач, ради которых вообще институт уполномоченного создан.

- Жесткий разгон демократического блока на Первомае 2019 года. Вы со своей стороны сделали все возможное, чтобы виновные были установлены и наказаны?

- Это было, действительно, беспрецедентное событие. Никогда в Петербурге не было такого, чтобы согласованная первомайская праздничная демонстрация силовым образом разгонялась. Я сразу дал очень жесткие публичные оценки тому, что произошло. И после этого я первый и пока единственный раз воспользовался таким чрезвычайным правом, которое есть у петербургского уполномоченного - в случае грубых или массовых нарушений прав человека уполномоченный имеет право безотлагательно выступить на очередном заседании Законодательного собрания. Я воспользовался этим правом.

Потом я поддержал идею о создании общественной комиссии по расследованию того, что произошло. Важно было собрать информацию от десятков и сотен участников и свидетелей. В работе комиссии участвовало много петербургских правозащитников, им помогали и сотрудники моего аппарата. В итоге вышел двухсотстраничный доклад, названный "В защиту человеческого достоинства". Силами гражданского общества было проведено подробное и детальное расследование того, что произошло. Эта тема обсуждалась и Советом по правам человека при президенте России на выездном заседании в Петербурге.

Всё, что произошло, удалось выяснить и записать - это останется в истории. Но, к сожалению, действия тех, кто несет ответственность за произошедшее, не получили должной правовой оценки.

- Почему они не были наказаны?

- Ответ простой: не было политической воли.

- Вы упомянули, что СПЧ проводил выездное заседание по разгону Первомайского шествия. Это заседание прошло только 19 октября. Говорят, что специально ждали, когда пройдут губернаторские выборы, не хотели нагнетать. По-вашему, это правильно?

- Может быть, в этом и была какая-то логика. Но я не думаю, что именно эта задержка как-то повлияла на то, что не было решений принято об ответственности виновных. Однако какие-то выводы, так или иначе, были сделаны. Может, они не носили кадровый или административный характер, но ничего подобного больше не было. Лишь зимой-весной 2021 года вновь возникли проблемы при проведении публичных акций, но это были несогласованные акции, в отличие от первомайской демонстрации.

- Как человеку оппозиционных взглядов удавалось два срока занимать пост уполномоченного?

- В первый раз, когда меня выбирали в 2012 году, меня не единогласно выбрали. А вот через пять лет, когда я на второй срок выбирался, я даже не ожидал такого результата: я был выбран единогласно. Это значит, что даже те, чьи действия я критиковал, понимали, что такой взгляд нужен, если мы хотим действительно добиваться того, чтобы в городе были законность, порядок, уважение к человеческому достоинству. Я расцениваю то единогласное голосование как знак того, что мы выбрали правильный вектор, правильное направление, что мы говорили о существующих проблемах открыто, твердо, но уважительно. Надеюсь, что мой преемник сохранит этот стиль работы.

- Это правда, что уполномоченным по правам человека в Петербурге вы стали по протекции Владимира Лукина, а тот обсуждал этот вопрос с президентом Дмитрием Медведевым?

- Это надо спросить у Дмитрия Медведева. А с Владимиром Петровичем мы давние соратники и друзья, мы вместе работали в Государственной думе, и, действительно, это была его идея. Я тогда работал в Постоянном представительстве Российской Федерации при международных организациях в Вене, а в Петербурге омбудсмен Алексей Козырев ушел в отставку раньше срока. Был вакуум - несколько месяцев уполномоченного не было. Владимир Лукин тогда был федеральным уполномоченным, и у него возникла идея, чтобы я это место занял. Я могу догадываться, почему: мой стиль работы уполномоченным похож на тот, который был у него.

- Ваши полномочия истекали в апреле 2022 года. Наверняка, вы думали, что делать дальше. Какие-то еще варианты были кроме как стать депутатом ЗакСа?

- Я вообще-то уже пенсионер, можно просто уйти на пенсию. Но это еще рано.

А если серьезно говорить, то работая уполномоченным, я все чаще видел, что для того, чтобы решались правозащитные проблемы, нужно изменять политику, нужно менять законодательство, правоприменительную практику. Все труднее находить границу между правозащитной деятельностью и политической. В нынешних условиях в России правозащитная деятельность становится неотделима от политики: невозможно обеспечить реализацию прав человека, не меняя государственную политику, не меняя законодательство.

- Будучи депутатом, что вы намерены делать, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в городе и стране?

- Продолжая ту работу, которую я делал как уполномоченный в сфере защиты фундаментальных прав, я теперь буду от фракции "Яблоко" вносить законодательные инициативы и убеждать принять их. Например, в таких сферах, как свобода собраний. Сейчас как раз есть время этим заниматься, потому что пандемия продолжается, сейчас не время проводить публичные мероприятия, но время для того, чтобы внести изменения в петербургское законодательство о митингах, чтобы, когда пандемия отступит, люди получили возможность публично выражать свою позицию. Мы будем вносить поправки в законодательство о выборах.

Сейчас обсуждается новая, очень спорная, редакция закона об общих принципах организации органов исполнительной и законодательной власти, и мы будем предлагать поправки и к этому закону.

Острая дискуссия идет вокруг федерального законопроекта о QR-кодах, к которому очень много вопросов. Как бы ни относиться к вакцинации, факты говорят о том, чем больше процент вакцинированных, тем меньше смертность, и надо находить такие формы стимулирования вакцинации, которые не приводят к нарушениям прав людей.

- Какие законодательные инициативы "Яблоко" готовит в этом созыве?

- Мы сейчас формируем план законопроектной работы. У нас фракция маленькая, но экспертов, разделяющих правозащитные ценности, много, и мы хотим с их участием выделить то, что надо в нашем законодательстве менять в первую очередь. Через некоторое время программа действий будет сформирована, мы с удовольствием ею поделимся.

- В прошлом созыве протестное голосование набирало то 13, то 11 голосов, в зависимости от позиции ЛДПР. Сколько будет в этом?

- Что значит "протестное голосование"? Я думаю, что будут вопросы, по которым голосование будет единогласным. Недавно единогласно за основу приняли поправки в регламент, которые делают шаг на пути к тому, чтобы все голосования были поименными. А по каким-то важным вопросам, я думаю, "за" будет только два голоса "Яблока". Потому что, по сути дела, все остальные фракции в ЗакСе – представляют партии, которые встроены в нынешнюю систему. Они, кстати, прошли в Государственную думу. А те партии, которые остались с прошлого созыва и представлены в Законодательном собрании, при всех различиях, по фундаментальным вопросам голосуют одинаково в Государственной думе. Я бы их не называл оппозицией. Это разные части одной и той же системы, против которой "Яблоко" выступает.

- В Законодательном собрании они все-таки и вместе с "Яблоком" голосовали по некоторым вопросам.

- Я буду очень рад, если они будут поддерживать наши законодательные инициативы. Вот, кстати, скоро будет такая возможность - когда будет голосование по нашей инициативе об изъятии из законодательства понятия "иностранный агент". Мы предлагаем, чтобы Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло такой законопроект в Госдуму. Будет поименное голосование - посмотрим, кто нас поддержит.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга