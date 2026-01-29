Цивилев и Милонов попросили главу МВД проверить охранные предприятия

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев и его коллега из Госдумы Виталий Милонов обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с призывом обратить внимание на работу частных охранных предприятий после инцидента с гибелью посетителя "Перекрестка" в Петербурге. Информация об этом появилась в Telegram-каналах парламентариев, при этом Цивилев приложил к посту текст своего письма.

В тексте Цивилев выражает мнение о наличии системных проблем в сфере частной охранной деятельности в России, в том числе в розничной торговле. В их числе он назвал трудоустройство охранников без лицензии, отсутствие контроля со стороны руководства ЧОПов и торговых сетей, недостаточность существующих санкций для нарушителей и распространение опасных методов задержания предполагаемых нарушителей охранниками.

Петербургский депутат попросил Колокольцева рассмотреть возможность проведения рейдов в крупных торговых сетях для выявления охранников и ЧОП без лицензий, а также для проверки фактического содержания их работы. Также он попросил инициировать ужесточение ответственности для охранных предприятий и торговых сетей за допуск к работе охранников без действующих удостоверений. Еще одна просьба касается создания единого алгоритма для охранников, в котором должны быть прописаны запрет любого физического воздействия и обязанность вызывать полицию при любом подозрении на нарушение.

Напомним, вечером 21 января охранники в ТЦ "Сити Молл" заподозрили 24-летнего посетителя супермаркета "Перекресток" в краже. После потасовки молодой человек потерял сознание, а позже скончался. В Следственном комитете назвали причиной смерти асфиксию. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело об убийстве, 23 января Октябрьский районный суд арестовал двоих обвиняемых по делу. Третий фигурант успел покинуть Россию до задержания.

После инцидента полиция провела рейды в магазинах сети "Перекресток" и в распределительном центре X5 Retail Group. В результате проверки были задержаны сотни иностранцев, нелегально пребывающих в России.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру