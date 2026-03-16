Бороденчик и коммунисты развесили "кормушки-избушки" в Юнтолово

Депутат Законодательного собрания от КПРФ Вячеслав Бороденчик поучаствовал в экологической акции "кормушки-избушки" в микрорайоне Юнтолово, рассказали 16 марта в пресс-службе петербургского отделения Компартии. Компанию парламентарию составили его однопартийцы из Приморского района.

"Представители местного отделения партии обратили внимание на печальную ситуацию с кормушками для птиц, установленными ранее. К сожалению, часть из них была сорвана, а некоторые и вовсе разрушены. Вместо того чтобы оставлять пернатых друзей без помощи, активисты решили действовать", — говорится в сообщении.

Участники акции установили новые скворечники и кормушки для птиц взамен пришедших в негодность. Фанерные домики были выкрашены в красный и желтый цвета, на каждом из них можно было заметить надпись "КПРФ". Также коммунисты заново повесили на деревья кормушки, сорванные вандалами.

В пятницу сотрудники комитета по здравоохранению спасли от ворон сову в центре Петербурга. Длиннохвостую неясыть заметили сидящей на асфальте на Итальянской улице. Перепуганную птицу передали волонтерам центра реабилитации диких животных.

Андрей Казарлыга / Фото: КПРФ