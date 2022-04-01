Meta* могут оштрафовать еще на четыре миллиона рублей за неудаление контента

Мировой суд Таганского района Москвы принял к рассмотрению иск против американской компании Meta Platforms* за отказ удалять запрещенный в России контент, сообщило в пятницу ТАСС. Рассмотрение дела назначено на 26 апреля.

В суде рассказали о поступлении административного протокола против компании за неудаление владельцем ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). "Максимальное наказание по этой статье — штраф до четырех миллионов рублей", — уточнили информагентству.

Ранее Meta* неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещенный контент, в результате чего общая сумма взысканий превысила 100 миллионов рублей, напомнило РИА "Новости". В конце 2021 года на компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенные материалы.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией и запретил в России Facebook** и Instagram**. Причиной этого стали просочившиеся сведения об изменении правил модерации контента в связи со спецоперацией на Украине.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram**