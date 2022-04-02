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Новости 12:39

В России насчитали менее 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика В России насчитали менее 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 17 949 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 1215 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 340 человек (на два меньше, чем накануне). Сумели поправиться 44 547 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва (994 случая), за ней следуют Петербург (917) и Свердловская область (768). В Петербурге за минувшие сутки скончались 16 человек с инфекцией (накануне – 19).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии.


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