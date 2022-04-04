В Петербурге арестовали 30 участников пацифистских акций

Петербургские суды продолжают рассматривать административные дела участников несанкционированных протестных акций.

Днём ранее, 3 апреля, в Василеостровский, Петроградский, Октябрьский и Ленинский райсуды Северной столицы поступило 67 материалов. Все они были составлены в отношении граждан, задержанных на акции 2 апреля.

По "протестной" 20.2 статье КоАП Ленинский райсуд назначил 15 штрафов.

В основном суды выносили решения по делам о создании помех транспорту или пешеходам, а также по ст. 20.2.2 КоАП о массовом скоплении граждан.

Как итог, административные аресты получили 30 человек, штрафы - 17, обязательные работы - 8. Два протокола возвращены полиции, рассмотрение ещё трёх отложено.

Наконец, Октябрьский райсуд Петербурга дал 10 суток ареста петербурженке Ануш Паниной, задержанной на Сенной площади. Причина: ст. 20.2.2 КоАП (организация массового скопления граждан, повлёкшего нарушение общественного порядка). Перед этим её оштрафовали на 40 тысяч рублей за "дискредитацию российской армии" из-за пацифистского плаката.

Ранее в главке отчитались о том, что 2 апреля всего были задержаны 44 человека.