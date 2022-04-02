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Новости 17:52

На Сенной площади задержали женщину, устроившую пацифистскую акцию

фото ЗакС политика На Сенной площади задержали женщину, устроившую пацифистскую акцию

Петербургские полицейские задержали женщину, которая организовала одиночный перформанс, проходя по Сенной площади. Акция носила пацифистский характер. Активистка, державшая в руках плакат, закрепила на своей спине разноцветные листы бумаги, имитирующие объявления с сексуальными услугами. Каждый такой лист начинался с того или иного женского имени, под которым фигурировали строчки о вынужденной разлуке с родственниками мужского пола. Как пишет MR7, женщину посадили в полицейскую машину под тем предлогом, что она нарушила противоэпидемическое законодательство.

Отметим, что в первой половине дня в Петербурге уже имел место одиночный пацифистский перформанс на Суворовском проспекте. Его единственную участницу Лину Барабаш задержали и оставили в отделе полиции до суда, вменив дискредитацию армии и нецензурную брань в общественном месте. 


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