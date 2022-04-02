На Сенной площади задержали женщину, устроившую пацифистскую акцию

Петербургские полицейские задержали женщину, которая организовала одиночный перформанс, проходя по Сенной площади. Акция носила пацифистский характер. Активистка, державшая в руках плакат, закрепила на своей спине разноцветные листы бумаги, имитирующие объявления с сексуальными услугами. Каждый такой лист начинался с того или иного женского имени, под которым фигурировали строчки о вынужденной разлуке с родственниками мужского пола. Как пишет MR7, женщину посадили в полицейскую машину под тем предлогом, что она нарушила противоэпидемическое законодательство.

Отметим, что в первой половине дня в Петербурге уже имел место одиночный пацифистский перформанс на Суворовском проспекте. Его единственную участницу Лину Барабаш задержали и оставили в отделе полиции до суда, вменив дискредитацию армии и нецензурную брань в общественном месте.