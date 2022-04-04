ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:30

Петербург лидирует по заболеваемости ковидом

фото ЗакС политика Петербург лидирует по заболеваемости ковидом

Петербург возглавил список регионов по заболеваемости коронавирусом за сутки. В понедельник федеральный оперштаб отчитался о 759 заболевших в городе, что немногим меньше воскресного результата (тогда насчитали 764 новых случая коронавирусной инфекции). Учитывая, что в предыдущем лидере списка Москве 4 апреля выявили 698 заболевших, Северная столица поднялась со второго места на первое по заболеваемости.

Всего за сутки в Петербурге госпитализированы 39 пациентов, а выписаны 4 818. От последствий болезни скончались 18 человек. В целом же по России насчитывается 15 291 новый случай заболевания при 32 850 выписанных пациентах и 1 571 госпитализированном. За сутки в стране умерли 287 больных ковидом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама