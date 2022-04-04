Петербург лидирует по заболеваемости ковидом

Петербург возглавил список регионов по заболеваемости коронавирусом за сутки. В понедельник федеральный оперштаб отчитался о 759 заболевших в городе, что немногим меньше воскресного результата (тогда насчитали 764 новых случая коронавирусной инфекции). Учитывая, что в предыдущем лидере списка Москве 4 апреля выявили 698 заболевших, Северная столица поднялась со второго места на первое по заболеваемости.

Всего за сутки в Петербурге госпитализированы 39 пациентов, а выписаны 4 818. От последствий болезни скончались 18 человек. В целом же по России насчитывается 15 291 новый случай заболевания при 32 850 выписанных пациентах и 1 571 госпитализированном. За сутки в стране умерли 287 больных ковидом.