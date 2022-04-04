РИА "Новости": Блокировка Meta* привела к "правовой неопределенности" в России

Запрет в России Facebook** и Instagram** привел к появлению неопределенности для пользователей, блогеры буквально "ходят как по минному полю", заявили опрошенные РИА "Новости" юристы. Информагентство опубликовало их комментарии 4 апреля.

Так, глава московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев указал на беспрецедентность принятого Тверским судом столицы решения о признании американской компании Meta* экстремистской организацией. "Закон об экстремистской деятельности рассчитан на его применение к юридическим, физическим лицам и к определенным формированиям, а не социальным сетям", — указал юрист.

По словам Журавлева, признание Meta* экстремистской организацией привело к жалобам со стороны российского бизнеса и блогеров о том, что теперь они "ходят как по минному полю". "Блокировка этих платформ вызвала много вопросов и создала ситуацию правовой неопределенности. К сожалению, решение Тверского суда не отвечает на многие вопросы", — посетовал спикер и высказался в пользу появления официальных разъяснений Генпрокуратуры, которые бы стали "некой инструкцией" для госорганов, граждан и бизнеса.

В свою очередь, глава Moscow Digital School Дмитрий Захаров заявил, что "признание Meta Platforms Inc*. экстремистской организацией вызывает опасения и риск возможной юридической ответственности" за деятельность организации на принадлежащих компании платформах. Он уточнил, что Facebook** и Instagram* были одними из самых популярных социальных сетей в России, и их блокировка вызвала потери среди потенциальных клиентов, что сказывается на прибыли.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией и запретил в России Facebook** и Instagram**. На прошлой неделе стало известно о том, что компанию могут вновь оштрафовать из-за неудаления запрещенного контента.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Facebook** и Instagram**