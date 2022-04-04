В Госдуме предложили отменить НДС на книги

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") обратилась в Минфин с предложением отменить НДС на книги и периодическую печатную продукцию, сообщили 4 апреля "Известия". Свое обращение парламентарий адресовала статс-секретарю — замминистра Алексею Сазанову.

В своем обращении Лантратова известила Сазанова о жалобах со стороны книгоиздателей, испытывающих сложности из-за подорожания бумаги и типографских услуг. По данным депутата, с начала 2022 года рост цен на книжную продукцию составил, по меньшей мере, 20 %.

"Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы", — высказалась справедливоросс.

На прошлой неделе замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объявил практически решенным вопрос с дефицитом офисной бумаги в России. До этого лава редакционной группы издательства "МИФ" Ольга Киселева предупредила о возможности подорожания книг на треть в условиях нехватки бумаги.

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