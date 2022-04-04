ЗакС наградит трех сотрудников полиции Петербурга

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по вопросам правопорядка и законности 4 марта поддержала инициативу о награждении трех сотрудников Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщил ЗАКС.Ру депутат Константин Чебыкин ("Единая Россия"). Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть депутатам Заксобрания.

- Я вам больше скажу, в нашей комиссии присутствуют члены различных фракций, в том числе коммунистической, например. Принято решение единогласно. После этого я доложил руководителю, и совет фракции тоже принял это решение, - подчеркнул Чебыкин.

Чтобы представить сотрудника Главка к благодарности от ЗакСа, руководитель ведомства должен обратиться с пакетом документов, подтверждающим заслуги работников правоохранительных органов. По словам Чебыкина, руководство ГУ МВД регулярно обращается с такими запросами к депутатам.

В последний раз ЗакС объявлял благодарность полицейским в ноябре 2021 года. Тогда 18 сотрудников Главного управления МВД получили почетные дипломы за "выдающиеся личные заслуги в обеспечении правопорядка и общественной безопасности". Вручение приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября.

Константин Леньков