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Новости 13:44

ЗакС наградит трех сотрудников полиции Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС наградит трех сотрудников полиции Петербурга

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по вопросам правопорядка и законности 4 марта поддержала инициативу о награждении трех сотрудников Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщил ЗАКС.Ру депутат Константин Чебыкин ("Единая Россия"). Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть депутатам Заксобрания. 

- Я вам больше скажу, в нашей комиссии присутствуют члены различных фракций, в том числе коммунистической, например. Принято решение единогласно. После этого я доложил руководителю, и совет фракции тоже принял это решение, - подчеркнул Чебыкин. 

Чтобы представить сотрудника Главка к благодарности от ЗакСа, руководитель ведомства должен обратиться с пакетом документов, подтверждающим заслуги работников правоохранительных органов. По словам Чебыкина, руководство ГУ МВД регулярно обращается с такими запросами к депутатам. 

В последний раз ЗакС объявлял благодарность полицейским в ноябре 2021 года. Тогда 18 сотрудников Главного управления МВД получили почетные дипломы за "выдающиеся личные заслуги в обеспечении правопорядка и общественной безопасности". Вручение приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября.

Константин Леньков


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