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Новости 16:17

Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

фото ЗакС политика Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал 4 апреля возобновление авиасообщения с 52 государствами мира. По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

Как заявил Мишустин, подобное послабление связано со снижением уровнем заболеваемости коронавирусом. "Сейчас [российские авиакомпании] могут летать без ограничений в 15 стран. <...> Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства", — цитирует премьера РИА "Новости".

В список стран с отмененным ограничением на перелеты попали Алжир, Аргентина, Афганистан, Бразилия, Зимбабве, Израиль, Китай, КНДР, Мальдивы, Марокко, Молдавия, Перу, Саудовская Аравия, Сербия и другие. Также с 9 апреля снимаются ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем.

Фото: pixabay


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