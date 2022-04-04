Свыше трёх тысяч военных принимают участие в учениях Балтфлота

Не менее трёх тысяч военных, проходящих службу на Балтийском флоте, задействованы в учениях по проверке боеготовности: на протяжении нескольких недель будут проводиться боевые стрельбы кораблей, сил авиации и сухопутных войск.

"Экипажи более 20 кораблей и судов флота отработают на морских полигонах различные элементы курсовых задач, проведут подготовительные и зачетные учения, выполнят стрельбы по морским, воздушным и береговым целям", — приводит ТАСС заявление пресс-службы Балтфлота.

В учениях и стрельбах будут задействованы в том числе оружие сил пехоты, более 20 боевых кораблей, самолёты и вертолёты.

Напомним, начиная с 24 февраля Россия ведёт на территории Украины "специальную военную операцию". В конце марта Минобороны РФ объявило о резком сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях. Также 25 марта военное ведомство второй раз за всё время отчиталось о потерях среди военнослужащих: так, с начала "спецоперации" российская армия потеряла 1 351 человека убитым и 3 825 ранеными. В Петербурге, меж тем, 4 апреля похоронили 20-летнего рядового Кирилла Магулу, который погиб на Украине.