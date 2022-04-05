СПбГУ не станет отчислять 20 студентов после задержаний на митингах

Комиссия Санкт-Петербургского государственного университета выступила за то, чтобы не отчислять 20 студентов, задержанных в ходе протестных акций в Петербурге, сообщила пресс-служба вуза по итогам прошедшего в понедельник ректорского совещания. В состав комиссии вошли заместитель ректора по правовым вопросам, проректор по воспитательной работе и организации приема вместе с деканами факультета психологии и юридического факультета.

Члены комиссии провели встречи с 20 студентами, которым грозило отчисление после задержаний. Из них 18 учащихся заявили, что были задержаны случайно и намерений участвовать в несанкционированных акциях у них не было. Оставшиеся двое объяснили свой выход на несанкционированные акции наличием друзей и родственников на Украине.

"При этом все студенты сказали о том, что более не будут участвовать в несанкционированных мероприятиях", — сообщается на сайте вуза.

Никто из опрошенных студентов до сих пор не получал дисциплинарных взысканий. Комиссия намерена рекомендовать вынести каждому из них выговор, но не отчислять.

Ранее руководство СПбГУ объявило, что не станет привлекать к дисциплинарной ответственности студентов, задержанных в ходе протестов, пока суды не рассмотрят поданные ими апелляции. В конце марта стало известно, что под угрозой отчисления оказались 40 студентов. Половина из них дала свои ответы комиссии вуза, судьба остальных пока не определена.