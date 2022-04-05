В Петербурге четверократно выросло количество госпитализаций с COVID-19

По сравнению с предыдущим днем в Петербурге резко увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба. Если накануне сообщалось о 39 пациентах, доставленных в стационары, то 5 апреля — уже о 175 больных ковидом. Таким образом, нынешние показатели оказались больше предыдущих в 4,5 раза.

В остальном показатели по Петербургу не демонстрируют столь заметных отклонений от уровня понедельника. Так, за сутки в городе зафиксировано 700 новых пациентов (накануне — 759), выписано 4 562 человека (в понедельник — 4 818). Оперштаб отчитался о 19 летальных исходах (ранее было 18 смертей).

Всего по России зафиксировано 13 947 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 459 пациентов. Госпитализировано 4 288 человека, скончались 316 больных.