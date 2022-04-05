Петербургские другороссы провели акцию у консульства Польши

Днем 5 апреля сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" провели акцию "Нет русофобии" у стен консульства Польши на 5-й Советской улице в Петербурге. Видео акции опубликовали в Telegram-канале "Ленингриб". Одного из участников задержала полиция.

На видео, опубликованном другороссами, видно, как двое молодых людей растягивают баннер с текстом "Ляхи, не злите русских, пожалеете!". Один из них держал флаг с латинской буквой Z, ставшей символом поддержки российских войск, задействованных в "специальной военной операции" на Украине. У другого участника перформанса в руках был громкоговоритель. Они скандировали "Нет русофобии!", "Fuck off, NATO!", а также девиз партии "Россия — всё, остальное — ничто!"

По итогам акции полицейские задержали Кирилла Травкина. Адвокат "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин сообщил ЗАКС.Ру, что у задержанного отобрали телефон. В 76-м отделе полиции, куда, предположительно, могли доставить Травкина, на звонки защитника не отвечают.

Мероприятие прошло в День Русской нации, который ежегодно отмечают другороссы в годовщину битвы на Чудском озере 5 апреля. "Лимоновцы" посвятили свое выступление "русофобской сущности" Польши. По мнению активистов, она проявляется поддержкой Польшей Украины. В частности, в поставках оружия, обучении армии Украины, а также отправки добровольцев.

Напомним, в конце января 2022 года представители незарегистрированной партии провели акцию против русофобии у консульства Казахстана. Другороссам, попытавшимся растянуть баннер с критикой министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, назначили штрафы по 20 тысяч рублей за нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков