За акцию у консульства Казахстана в Петербурге "лимоновцев" оштрафовали на 20 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Петербурга 25 января признал двух сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Вячеслава Чернышева и Илью Прохорова виновными в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП) во время акции у здания генерального консульства Казахстана. Каждого оштрафовали на 20 тысяч рублей. Они намерены обжаловать постановление, сообщил ЗАКС.Ру их адвокат Алексей Калугин.

Калугин добавил, что намерен дойти до ЕСПЧ, если не удастся отменить штраф во второй инстанции. Он также отметил, что имеются претензии к условиям содержания в 78-м отделе полиции, в котором задержанным пришлось провести ночь в ожидании судебного заседания. По словам адвоката, ранним утром к ним в камеру, где было лишь две скамейки, завели третьего человека, а из спальных принадлежностей активистам выдали только одеяло.

Напомним, накануне "лимоновцы" попытались провести акцию в поддержку русскоязычного населения в Казахстане возле петербургского представительства страны. Они хотели растянуть баннер с критикой нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова за его высказывания в адрес россиян, проживающих в Казахстане.

Это не первая акция петербургских другороссов в защиту русскоговорящего населения Казахстана в 2022 году. В середине января они провели серию одиночных пикетов в поддержку московских соратников, арестованных на 10 суток за перформанс на эту же тему в столичном метрополитене.

Константин Леньков