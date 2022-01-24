У консульства Казахстана в Петербурге задержали двух "лимоновцев"

Днём 24 января в Петербурге возле консульства Казахстана задержали двух сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В Лимонова". Они попытались развернуть баннер с критикой в адрес министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова напротив здания представительства. Их сразу же задержали, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Сперва сотрудники полиции сообщили активистам, что их задержали по коронавирусной статье (ст. 8.6.1. закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" ), но позже полицейские заявили, что молодым людям вменяют нарушение правил публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Предположительно, их доставят в 76-й отдел полиции.

Сотрудники полиции долго пытались выяснить, что написано на растяжке - активисты отказались им говорить. Сами силовики не хотели разворачивать плакат, чтобы "не придавать огласке" его содержимое при журналистах.







Аскар Умаров - новый министр информации и общественного развития Казахстана. Недавно в СМИ напомнили о его давних высказываниях, в которых казахский чиновник якобы грубо отзывался о русских в Казахстане. В российском Министерстве иностранных дел такое поведение назвали неприемлемым.

Ранее сторонники незарегистрированной партии провели в центре Петербурга серию одиночных пикетов "северный Казахстан" в защиту своих арестованных московских соратников.

Константин Леньков