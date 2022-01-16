ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:34

"Лимоновцы" провели серию пикетов в центре Петербурга

фото ЗакС политика "Лимоновцы" провели серию пикетов в центре Петербурга

Петербургские сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" 16 января вышли на улицы города с серией одиночных пикетов в поддержку московских соратников. Четверо "лимоновцев" встали с плакатами против недавних арестов их единомышленников, которые якобы принимали участие в акции, посвященной защите русских в Казахстане во время массовых протестов. 

Один из активистов встал в пикет возле станции метро "Гостиный двор". На его плакате содержался призыв освободить его арестованных соратников.  Практически сразу к участнику пикета подошли трое сотрудников полиции и попросили предьявить документы. Один из полицейских рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что он с коллегами ждёт "экспертизы" надписи на плакате. Через 20 минут активист свернул плакат и ушёл. Задерживать его не стали. 

Как рассказали ЗАКС.Ру представители "Другой России", остальные пикеты прошли без участия полиции.  

Напомним, 8 января московские "лимоновцы" наклеили на вагон метро баннер о северном Казахстане. Поезд в это время прибывал на станцию "Алма-Атинская". Этим перформансом другороссы хотели сказать, что российским властям стоило направлять войска лишь с условием защиты интересов русскоязычного населения в Казахстане, а режим президента Касым-Жомарта Токаева в партии считают "русофобским". 

Сперва столичные силовики задержали троих предполагаемых участников акции, которым назначили по 10 суток ареста за неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Спустя несколько дней силовики ворвались в московский штаб "лимоновцев". По результатам рейда в отдел доставили 13 человек. Всем назначили арест от 10 до 15 суток по той же статье, что и их товарищам ранее. Представители "Другой России" считают действия полиции местью за акцию в метро. Задержанные в штабе не принимали в ней участие. 

В начале января в Казахстане произошли массовые акции протеста из-за возросших в два раза цен на сжиженный природный газ. В ходе столкновений с правительственными войсками задержали около 10 тысяч человек. Прокуратура республики сообщила, что погибли 225 человек. Среди из них - россиянка, мать троих детей. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама