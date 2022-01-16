"Лимоновцы" провели серию пикетов в центре Петербурга

Петербургские сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" 16 января вышли на улицы города с серией одиночных пикетов в поддержку московских соратников. Четверо "лимоновцев" встали с плакатами против недавних арестов их единомышленников, которые якобы принимали участие в акции, посвященной защите русских в Казахстане во время массовых протестов.

Один из активистов встал в пикет возле станции метро "Гостиный двор". На его плакате содержался призыв освободить его арестованных соратников. Практически сразу к участнику пикета подошли трое сотрудников полиции и попросили предьявить документы. Один из полицейских рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что он с коллегами ждёт "экспертизы" надписи на плакате. Через 20 минут активист свернул плакат и ушёл. Задерживать его не стали.

Как рассказали ЗАКС.Ру представители "Другой России", остальные пикеты прошли без участия полиции.

Напомним, 8 января московские "лимоновцы" наклеили на вагон метро баннер о северном Казахстане. Поезд в это время прибывал на станцию "Алма-Атинская". Этим перформансом другороссы хотели сказать, что российским властям стоило направлять войска лишь с условием защиты интересов русскоязычного населения в Казахстане, а режим президента Касым-Жомарта Токаева в партии считают "русофобским".

Сперва столичные силовики задержали троих предполагаемых участников акции, которым назначили по 10 суток ареста за неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Спустя несколько дней силовики ворвались в московский штаб "лимоновцев". По результатам рейда в отдел доставили 13 человек. Всем назначили арест от 10 до 15 суток по той же статье, что и их товарищам ранее. Представители "Другой России" считают действия полиции местью за акцию в метро. Задержанные в штабе не принимали в ней участие.

В начале января в Казахстане произошли массовые акции протеста из-за возросших в два раза цен на сжиженный природный газ. В ходе столкновений с правительственными войсками задержали около 10 тысяч человек. Прокуратура республики сообщила, что погибли 225 человек. Среди из них - россиянка, мать троих детей.

Константин Леньков