Задержанных у консульства Казахстана другороссов оставят в отделе полиции на ночь

На двух сторонников незарегистрированной партии "Другой России Э. В. Лимонова" Вячеслава Чернышева и Илью Прохорова 24 января составили административные протоколы за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ст. 20.2 ч. КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин.

За акцию с критикой министра информации Казахстана Аскара Умарова "лимоновцам" грозит арест до десяти суток или штраф до 30 тысяч рублей. Калугин в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что рассмотрение их административных дел состоится завтра. Ночь до суда задержанные проведут в отделе полиции.

Напомним, Чернышева и Прохорова задержали в полдень у консульства Казахстана в Петербурге. Они пытались развернуть баннер с критикой в адрес нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова за его высказывания в отношении русских граждан в Казахстане. Их сразу же задержали сотрудники полиции, которые дежурили у консульства. Через пару часов после задержания их доставили в 78-й отдел полиции.

Напомним, в середине декабря петербургские другороссы провели серию одиночных пикетов в поддержку московских арестованных "лимоновцев".

Константин Леньков