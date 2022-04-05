ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:19

Госстройнадзор не выдавал разрешения на снос бывшего детсада во дворе дома Чубакова

фото ЗакС политика Госстройнадзор не выдавал разрешения на снос бывшего детсада во дворе дома Чубакова

Петербургский депутат Борис Вишневский, защищающий интересы жителей дореволюционного дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова, опубликовал в своем Telegram-канале свежий ответ чиновников из Госстройнадзора. В документе говорится, что разрешения на снос здания бывшего детского сада во дворе дома-памятника, которого опасаются местные жители и градозащитники, ведомство никому не выдавало. Речь идет об адресе 12-я линия, 43. Более того, чиновники дали понять, что не получали каких-либо сведений о планах снести бывший детсад. Теперь Вишневский ждет ответов на аналогичные запросы от КГА комитета по строительству.

Отметим, что василеостровцы в последнее время взволнованы слухами о возможном строительстве на месте бывшего дошкольного учреждения восьмиэтажного жилья.

Сам дом Чубакова регулярно попадает в поле зрения градозащитников и депутатов ЗакСа. В течение прошлого года в нем случались пожары, а также фиксировались протечки и обрушение штукатурки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама