Госстройнадзор не выдавал разрешения на снос бывшего детсада во дворе дома Чубакова

Петербургский депутат Борис Вишневский, защищающий интересы жителей дореволюционного дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова, опубликовал в своем Telegram-канале свежий ответ чиновников из Госстройнадзора. В документе говорится, что разрешения на снос здания бывшего детского сада во дворе дома-памятника, которого опасаются местные жители и градозащитники, ведомство никому не выдавало. Речь идет об адресе 12-я линия, 43. Более того, чиновники дали понять, что не получали каких-либо сведений о планах снести бывший детсад. Теперь Вишневский ждет ответов на аналогичные запросы от КГА комитета по строительству.

Отметим, что василеостровцы в последнее время взволнованы слухами о возможном строительстве на месте бывшего дошкольного учреждения восьмиэтажного жилья.

Сам дом Чубакова регулярно попадает в поле зрения градозащитников и депутатов ЗакСа. В течение прошлого года в нем случались пожары, а также фиксировались протечки и обрушение штукатурки.