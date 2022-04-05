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Новости 17:40

В суд поступило ходатайство о замене для Марии Алехиной условного срока на реальный

фото ЗакС политика В суд поступило ходатайство о замене для Марии Алехиной условного срока на реальный

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство о замене условного срока для политической активистки, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной на реальный. Об этом сигнализировало издание "Медиазона"*, изучившее картотеку суда. Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.

За последние три с половиной месяца Алехина получила от столичных судов четыре административных ареста по 15 суток каждый.

В свою очередь, условный приговор активистка получила в сентябре по так называемому "санитарному делу", возбужденному в связи с несанкционированными протестными акциями прошлой зимы. Ей назначили год ограничения свободы.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Скажи Гордеевой / YouTube (скриншот)


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