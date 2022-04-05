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Новости 17:59

Вишневский обратился к Бастрыкину из-за статьи в РИА "Новости" об Украине

фото ЗакС политика Вишневский обратился к Бастрыкину из-за статьи в РИА "Новости" об Украине

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он требует проверить статью "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованную на сайте РИА "Новости" 3 апреля, на соответствие законодательству, сообщил ЗАКС.Ру сам парламентарий 5 марта.

Вишневский просит Бастрыкина проверить статью Тимофея Сергейцева на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК) и о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 354 УК). 

В статье Сергейцева говорится о необходимости как можно скорее провести "денацификацию" в Украине. В частности, автор отмечает, что "нацисты", вне зависимости от того, состоят ли они в ВСУ или "нацбатах", должны быть "по максимуму уничтожены". 

"Яблочник" просит главу СК проверить изложенные им факты и возбудить уголовное дело в отношении виновных, если его предположения подтвердятся.

Константин Леньков


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