Вишневский в ЗакСе раскритиковал муниципальную реформу Клишаса-Крашенинникова

Депутат фракции "Яблоко" Борис Вишневский на заседании Заксобрания Петербурга 6 апреля высказался с трибуны против закона о единой системе публичной власти Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова, ранее принятому федеральным парламентом.

ЗакС обсуждал инициативу прокуратуры Петербурга, которой предлагалось прописать в городском законе о местном самоуправлении положение о включении органов МСУ в систему единой публичной власти. Вишневский заявил, что всегда выступал против муниципальной реформы. "Яблочник" отметил, что предлагается подчинить местное самоуправление органам госвласти, а глав муниципальных администраций – губернаторам.

По мнению депутата, это "превращает в фикцию" статью 12 Конституции, в которой говорится, что органы МСУ самостоятельны в пределах своих полномочий и не входят в систему органов государственной власти.

- Какое это отделение, если от отделенного ты можешь получать выговоры и увольнения? Это не отделение, а вертикаль, - возмутился Вишневский.

Он призвал не поддерживать инициативу прокуратуры. Однако документ был принят в первом чтении. Против проголосовали семь депутатов при трех воздержавшихся.

Напомним, закон о единой системе публичной власти был подписан президентом в декабре. Инициативой, в частности, предусмотрено право глав регионов обращаться в органы МСУ с инициативами о дисциплинарных наказаниях для глав муниципалитетов за неэффективность. Наказанием может стать в том числе и отставка главы.

Позже Клишас и Крашенинников внесли законопроект о реформе системы местного самоуправления. Пока он прошел только первое чтение.

Сергей Еремеев